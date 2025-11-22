首次專案核准！ 台南葫蘆埤辦釣魚比賽移除外來種

首次專案核准！台南葫蘆埤辦釣魚比賽移除外來種魚。（南市觀旅局提供）

為推廣健康戶外休閒，並協助移除外來魚種、提升埤塘生態環境，南市觀旅局今日於葫蘆埤舉辦「2025虎頭埤水與綠－路亞環保釣魚比賽」首次專案核准的葫蘆埤場次活動，吸引來自全國各地的釣魚同好熱烈報名。

觀旅局長林國華指出，今年於虎頭埤及葫蘆埤舉辦2場路亞環保釣魚比賽活動，其中葫蘆埤因平日並未開放釣魚，此次係農田水利署嘉南管理處首次專案核准的清除外來入侵種魚類活動，一開放報名即刻秒殺額滿，參賽年齡橫跨9至65歲，顯示路亞釣魚運動已逐漸成為各年齡層都熱愛的健康戶外休閒活動，而連同上週虎頭埤場次，今年總報名突破350人次。

林國華表示，近6成參賽者來自外縣市，再創活動紀錄。也非常感謝藉由專業釣手協助，今日共移除2公斤的外來種魚，讓葫蘆埤台灣原生魚種有更佳的生存空間，埤塘也能維護更好的水質。目前適逢菱角盛產，大家也不要錯過品嚐美味菱角。

本場次同時邀請YT頻道「漁樂爽報」知名釣魚達人阿克以親切幽默的方式分享釣魚祕訣，並與遊客熱情互動，讓許多初次接觸路亞釣魚的民眾直呼受益匪淺。此外，本場次也持續與亞洲最強釣魚地圖「DudeFishinG－釣魚人的數位圖鑑」合作推廣，鼓勵民眾善用數位工具記錄釣魚歷程，讓每一次釣遊都能被完整紀錄。

經過激烈角逐，葫蘆埤場次前3名成績揭曉，第1名由許世琳釣到最大尾漁獲0.4kg琵琶魚奪得冠軍金牌，帶走總價值15240元的獎品；第2名銀牌為林文吉釣得0.27公斤的珍珠石斑，並獲得總價值8760元獎品；第3名為陳威廷釣得0.23公斤的琵琶魚獲得獎品為總價值6000元。此外，還有10位幸運釣友抽中價值4000至6500元不等的大禮包，參賽者也都獲得參加獎。

