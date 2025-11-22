為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雲林同鄉基金會獎助學金310國高中生受惠 考慮續辦

    2025/11/22 15:30 記者李文德／雲林報導
    雲林同鄉文教基金會22日頒發最後一期成立「雲之鄉」獎助學金。（記者李文德攝）

    雲林同鄉文教基金會22日頒發最後一期成立「雲之鄉」獎助學金。（記者李文德攝）

    雲林旅外鄉親組成的「財團法人雲林同鄉文教基金會」成立23年，為鼓勵縣內學子，基金會成立「雲之鄉」冠名獎助學金共930萬元，分3年給310名國高中學生受惠，今（22）日基金會最後一年頒發。基金會董事長譚量吉表示，不排除續辦，造福且回饋母縣學生。

    雲林同鄉文教基金會2002年成立，先後辦過5屆「雲林金篆獎」全國書法比賽弘揚書藝文化，也辦理6屆「勤樸百萬清寒優秀子女獎助學金」，而「雲之鄉」冠名獎助學金，鼓勵雲林鄉親子弟「志學力行」成為社會傑出菁英，也盼清寒學子免於因家境因素而影響升學。

    縣府教育處長邱孝文表示，基金會前年起開辦第二屆冠名獎助學金，募集共930萬元，分3年每名學生1萬元，分為菁英學生組、清寒學生組，就讀公私立國中、高中職一升二年級學生可申請，菁英組上下學期學業總平均85分以上，且無任何一學科70分以下，無受記過懲處方能申請；另清寒組國中生學期總平均65分以上、高中職60分以上，無記過紀錄才能申請，共有310名學生受惠。

    今基金會在虎尾鎮舉辦最後一期獎助學金頒發典禮，由譚量吉主持典禮，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、大甲鎮瀾宮董事長顏清標及多名地方民代出席。

    譚量吉表示，今年適逢基金會成立23週年，回顧總計超過4000萬元嘉惠在雲林學子，第二屆雲之鄉獎助學金930萬元，今年為最後一年頒發，不只鼓勵表現優秀雲林學生，更是給清寒子弟努力向上的機會，是否續辦會研擬規劃且經過董監事會討論，希望能夠造福母縣學生。

    張麗善表示，期勉受獎310位學生帶著感恩與自信向前邁進，未來若有能力，也能成為回饋家鄉、延續善行的下一位力量，讓教育希望在雲林長存流動。

    雲林同鄉文教基金會22日頒發最後一期成立「雲之鄉」獎助學金。（記者李文德攝）

    雲林同鄉文教基金會22日頒發最後一期成立「雲之鄉」獎助學金。（記者李文德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播