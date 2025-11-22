臍橙節活動開始前就賣光 成功農會：颱風影響量少價高

金黃亮眼的臍橙，才剛端上桌就被搶光。（農會提供）

成功農會今日上午11時舉行「臍橙節」活動，評比各農民臍橙，現場也販賣與烹飪創意料理供民眾品嚐，但今年由於颱風影響，剩下的臍橙已然不多，9、10時農民才剛擺攤就有大批民眾排隊搶購，活動開始時已剩下次級果，甚至有許多還是品項差到農民不想對外販售，留在現場包裝好的A級果皆是參賽作品，農會表示，量實在太少，的確是供不應求。

成功農會總幹事曾品峰表示，與去年相較，今年成功平均的臍橙剩下3分之1，品相佳的臍橙也不多，「剩下的都長得醜，但一樣口感都很不錯」，每斤達約100至120元不等。

這次臍橙評比獲得第一名的是曾美惠，她上次得獎是在2023年獲得第二名，這次由於生病，還在林口長庚醫院住了快一個月，後來據其他農民所言，自己的臍橙外皮開始發黑，這才經過醫生允許、立即返家種作，除了僱工，自己也跟著下田砍草、照料果樹「本來想放棄了，還好能撐到最後」。

連品相差的臍橙也被搶光。（記者劉人瑋攝）

第一名的曾美惠，嘴裡的臍橙咬到一半、抓著布條披上就衝上台領獎。（記者劉人瑋攝）

