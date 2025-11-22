為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南柳營牛奶節登場 鮮乳、牛奶饅頭、優格吸引排隊品嘗

    2025/11/22 15:19 記者楊金城／台南報導
    柳營牛奶節開幕推銷乳鄉乳製品。（記者楊金城攝）

    柳營牛奶節開幕推銷乳鄉乳製品。（記者楊金城攝）

    「乳鄉」台南柳營區的八翁酪農區聞名全台，是國產優質鮮乳的重要供應基地。為推廣國產鮮乳、柳營鮮乳品牌與觀光特色，柳營區公所今天（22日）在德元埤荷蘭村舉辦2025柳營牛奶節，打造一場融合農業、觀光與親子同樂的乳香盛宴，提供鮮乳、牛奶饅頭、優格試吃，吸引民眾排隊品嘗，稱讚柳營乳品好吃好喝。

    柳營牛奶節開辦14年來成為柳營最具地方特色的產業活動，今天活動以推廣在地乳業與食農教育為主軸，結合八翁酪農專業區、太康有機農業專區的產業特色，推出雙層巴士觀光列車漫遊柳營，感受農遊的魅力，也有鐵馬騎行、小農市集、乳製品免費試吃、消費集點、打卡送禮和荷蘭風車、乳牛彩繪DIY創作，奶香音樂會邀請樂團和各社區表演，熱鬧滾滾。

    牛奶節活動精采吸引大批民眾參加，還有親子最喜愛的「牛奶小學堂」有獎徵答，寓教於樂，讓大小朋友在遊樂中了解酪農產業在乳品生產的專業與價值，現場特別以柵欄布置「乳牛互動飼育體驗」，讓親子近距離拿牧草與乳牛接觸、餵食與拍照，體驗真實牧場生活的樂趣。

    柳營區長劉發仲表示，柳營的鮮奶代表的不只是品質，更是地方文化與情感的象徵，舉辦柳營牛奶節在推動地方產業升級、提高乳鄉品牌知名度，公所未來將持續結合產業、文化、特色活動行銷柳營的觀光，吸引遊客來柳營一邊賞美景、一邊感受乳香，體驗最道地的柳營風情。

    民眾排隊品嘗優格。（記者楊金城攝）

    民眾排隊品嘗優格。（記者楊金城攝）

    優格好吃。（記者楊金城攝）

    優格好吃。（記者楊金城攝）

    風車彩繪。（記者楊金城攝）

    風車彩繪。（記者楊金城攝）

    小朋友穿乳牛裝扮可愛。（記者楊金城攝）

    小朋友穿乳牛裝扮可愛。（記者楊金城攝）

    牧草餵食乳牛。（記者楊金城攝）

    牧草餵食乳牛。（記者楊金城攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播