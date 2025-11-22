強化族群認同 陳怡君復振西拉雅族十字繡

陳怡君在吉貝耍部落學堂工作，也致力復振西拉雅族文化。（南市觀旅局提供）

西拉雅人傳統族服使用已中斷近百年，東山吉貝耍部落從10幾年前開始復振西拉雅族人刺繡，工藝師陳怡君帶領部落婦女重新學習十字繡，繡出傳統紋飾並用在日常物品與衣著配件，讓祖先工藝技術重返族人生活。

族名Vulum的陳怡君，母親是吉貝耍的西拉雅族人，嫁到僅一橋之隔的柳營，她從小常隨母親回吉貝耍，2012年她回到部落工作，因推展部落文化而接觸並從頭學習十字繡。

陳怡君說，早期西拉雅族是最會刺繡的族群，尤其以十字繡技法最為精湛，多用於領口、袖口、腰帶、頭巾或新娘服。西拉雅祖先原居住在海邊，因地緣關係與外來商人貿易便利，易取得繡線，所以刺繡用色更為強烈，好比紅色就有番茄紅、豬肝紅等不同色階，不只用色大膽，族服的圖案與紋飾也有獨特意涵，豔麗繽紛的十字繡更成為西拉雅族服的一大特色。

陳怡君表示，繡法與技術靠的是熟練，紋飾的脈絡與部落的故事才是精髓，她慢慢摸索、勤練精進外，教學時更不忘分享這些紋飾背後的意涵，幾年下來，透過吉貝耍部落學堂的計畫與活動，部落族人已經完成許多繡片、飾條，也將十字繡紋運用於門牌，甚至她還鼓勵族人在傳統的元素下創新發想，希望能讓西拉雅族的十字繡走向文創。

除了十字繡，陳怡君也利用夏令營課程，教導部落學童做串珠手環，根據部落口傳，過去婦女生產完會以苧麻繩來綁嬰兒的臍帶，等臍帶脫落後，母親會保留這條苧麻繩再與其他的苧麻混編成細繩，串玻璃珠與薏苡珠做成手環，戴在孩子手上，象徵媽媽對孩子的守護。藉由學習捻繩串珠，不僅讓學童能從較簡易的工藝入門，也延續西拉雅族的傳統文化。

陳怡君同時也是吉貝耍部落學堂執行長，她表示，今年是部落傳統工藝的轉捩點，族服是族群自我認同的重要象徵，已確定未來會恢復族服，也希望西拉雅的族服是由族人自己來做，讓工藝技術能留在部落，也更具文化傳承的意義。

陳怡君推展十字繡，讓傳統工藝重返族人生活。（南市觀旅局提供）

手工細膩、紋樣圖案豐富、色彩艷麗的十字繡，是西拉雅族服與裝飾的一大特色。（南市觀旅局提供）

除了傳統族服上的飾條，十字繡運用於生活物件，可發展為文創商品。（南市觀旅局提供）

吉貝耍部落學堂內複製的西拉雅族服飾。（南市觀旅局提供）

八瓣花是許多原住民族共有的繡紋，陳怡君透過八瓣花分享台灣十字繡的歷史。（南市觀旅局提供）

