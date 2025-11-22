採收後30分鐘可出貨！ 新型貨櫃式水果清洗系統亮相

高科大發表「貨櫃式多功能微氣泡水果即時清洗系統」，對於難清洗的水果如鳳梨、釋迦也能清潔乾淨。（高科大提供）

為簡化及提升蔬果清洗效率，高雄科技大學水產食品科學系攜手屏東科技大學、創美工業股份有限公司研發改良，今（22）日發表「貨櫃式多功能微氣泡水果即時清洗系統」，全台首創可直接開進果園的行動清洗設備，將可大幅縮短採收至出貨的時間，甚至採收後30分鐘即可出貨，並降低產品損耗。

高科大水食系特聘教授謝淑玲、教授侯智耀投入多年心血，強化微氣泡清洗的應用，「貨櫃式多功能微氣泡水果即時清洗系統」結合微氣泡去汙、大氣泡沖洗與推送水果、溢流槽排出浮渣髒汙、循環再利用省水設置等，可一站式完成清洗、吹乾、分級與包裝等程序。

謝淑玲表示，此系統具去汙、清洗、除蟲、不須使用化學清潔劑等優點，相關技術已經取得6項國內發明與新型專利，含括食品安全與蔬果清潔品質改善，顯著的清潔效果也已累積8篇國際期刊的發表。

侯智耀指出，目前微氣泡清洗設備其實已在屏東、台東都有裝置，這套設備的改良版已縮小20呎貨櫃可以容納得下，因應不同水果種類的產季各異，可以直接拉車到產地，節省農產集中至加工廠的運送時間和耗損，加上微氣配與大氣配的結合應用，在清潔效率、清潔過程碰撞耗損降低、智能監控、循環用水等優勢下，可望提高優質農產開拓海外市場的競爭力。

此外，微氣泡可適用於各類蔬果，亦克服了表面皺褶較多、難清洗的蔬果，參與開發的屏東科技大學教授梁佑慎也提供清潔驗證，針對鳳梨、釋迦等不平整表面的水果，其清潔力合規達標，提升外銷的競爭力。

微氣泡水果即時清洗系統可提升清潔效率及減少碰撞耗損，可望提高優質農產開拓海外市場的競爭力（高科大提供）

「貨櫃式多功能微氣泡水果即時清洗系統」是全台首創可直接開進果園的行動清洗設備。（高科大提供）

