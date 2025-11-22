為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉縣農特產進軍日本沖繩「台灣祭」 兩地簽署農業合作意向書

    2025/11/22 15:16 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（左四）帶領與會來賓、遊客體驗元宵節搓湯圓。（嘉義縣農會提供）

    嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（左四）帶領與會來賓、遊客體驗元宵節搓湯圓。（嘉義縣農會提供）

    日本沖繩「台灣祭」21日至23日在沖繩國際通舉行，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜率10餘名嘉義縣特色小農參展，透過試吃、搓湯圓體驗活動，推廣嘉義縣米果、鳳梨加工產品、苦瓜飲品、精品蘭花等產品；嘉義縣農會與琉球台灣商工會同時簽署嘉義與沖繩農業產業合作意向書，未來推廣兩地農業交流、技術合作與產品行銷。

    黃貞瑜、日本台商會聯合總會洪益芬、亞洲台灣商會聯合總會農漁業委員長東鄉青龍、琉球台灣商工會長洪柏青等人出席開幕活動，在洪益芬等人見證下，黃貞瑜與洪柏青代表嘉義、沖繩，簽署農業產業合作意向書，象徵嘉義農業與沖繩在地產業建立正式合作夥伴關係。

    來自嘉義的金稻農場、諸羅樹蛙合作社、實味企業有限公司、吾山識茶、上等農作工作室、尚豐花生、海狸寶鮮魚精、宏展農場、研帥蘭園、fun心鮮蝦、双藝莊園等特色小農，參展販售鮮筍、花生、苦瓜、鮮蝦、精品蘭花、精品咖啡等農產加工品，嘉義縣農會還安排元宵節搓湯圓體驗，以朴子農會的香甜紅豆湯搭配湯圓打造冬季特色甜品，有外籍遊客第一次吃湯圓，感到新奇又驚艷。

    黃貞瑜說，此次跨海參與沖繩台灣祭，不只是農產展售，更是文化、互動與情感的交流；希望透過嘉義小農的熱情、台灣味十足的體驗活動，讓日本旅客認識嘉義、愛上嘉義，2026年參加在嘉義舉辦的台灣燈會。

    嘉義小農參加日本沖繩「台灣祭」，讓日本民眾、遊客吃到嘉義縣特色農特產。（嘉義縣農會提供）

    嘉義小農參加日本沖繩「台灣祭」，讓日本民眾、遊客吃到嘉義縣特色農特產。（嘉義縣農會提供）

