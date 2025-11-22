香港實習生問：月薪四萬怎麽活？引網友熱議「物價低才是王道」

一位來自香港的實習生近日發文，直言在台北實習數月後，嘆台灣的薪資難抵物價。（情境照）

一位來自香港的實習生近日發文，直言在台北實習數月後，對台灣的薪資水平和物價感到「落差極大」，並提出疑問：「在台北拿四、五萬元薪水的人究竟是怎麼生活的？」這篇貼文一發立即引發廣大網友熱議。

該名港生在Dcard貼文中以自身經驗對比，指出香港金融業新鮮人起薪約新台幣12萬元，但僅能「勉強餬口」，而新台幣4萬元在香港甚至連麥當勞基層員工都能達到。反觀台灣，多數專業工作者（醫師除外）薪資卻普遍落在4、5萬區間，讓他不禁質疑這是否對台灣專業人士「有點不太公平」。

儘管港生承認台北的房租確實比香港低不少，但驚訝於台灣外食費用「動不動就超過四百元」，整體開銷加起來「似乎也不太容易存到錢」，更遑論買房。他好奇台北人是否必須「精打細算」才能維持生活？

留言區的不少網友紛紛「血淚」證實了這番觀察，有網友表示，「非常難生存，租金一萬，伙食一萬，交通、月租費、保險等就要快一萬」、「台灣只有少數專業受薪階級能免於貧窮，妳沒看錯」、「以前我面試香港的工作，我們台灣的薪水講出來會自卑到無地自容」。

不過也有部分網友表示，「物價才是生活水平的關鍵」，並指出香港HKET經濟日報就報導過，「香港市中心獨居套房16000港幣，日常開銷8700港幣，單身平均總支出約25000港幣，折合台幣10萬；同樣規格在台灣房租1萬台幣，日常開銷2萬5左右，總支出3萬5台幣」，認為台灣的物價相較於香港便宜了不少，維持基本生活水平的難度也比香港低不少。

