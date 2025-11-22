南投花卉嘉年華22日埔里登場 大型蝴蝶意象地景花毯吸睛

2025南投花卉嘉年華系列活動，在埔里恒吉宮廣場展出蝴蝶與山水意象的大型地景花毯。（南投縣政府提供）

2025南投花卉嘉年華系列活動，今（22日）在埔里登場，除在恒吉宮媽祖廟廣場展出代表埔里特色的蝴蝶與山水意象大型地景花毯，另在埔里花卉物流中心以大型花藝裝置藝術為主題，打造山景、農村風光、好水意象與蝴蝶之鄉四大埔里特色地景，象徵埔里的自然之美與文化底蘊，展期至12月7日止。

縣政府觀光處指出，為推廣冬季賞花及旅遊資源，今年南投花卉嘉年華系列活動，以「花繪調色盤色號#2025」為主軸，以雙主題展區展出，串聯埔里在地產業、文化、藝術與觀光體驗，邀請民眾一同來賞玩。

其中今天舉辦開幕式的恒吉宮展區，以在地花卉拼接成色彩鮮明的花毯，呈現出埔里「花之都」的浪漫魅力與社區凝聚力，現場更規劃結合信仰文化、花藝體驗與文創探索的小旅行遊程，讓遊客能從不同角度深度認識埔里花卉的多元風貌。

位於埔里花卉物流中心的展區，則以在地花農生產的盆花為素材，結合花藝老師創作與志工巧手，呈現出層層疊疊、色彩斑斕的花卉地景，展現花卉產業與自然景觀的融合美學，週末並有現場表演節目、親子互動活動，假日則安排闖關活動，設置五大主題關卡，讓大小朋友在遊戲中體驗花卉魅力。

觀光處指出，凡完成全部關卡的前100名參與者，即可兌換限量植栽花卉小禮物，每週六、日還將發送100張市集券，可於現場農特產與文創市集使用，鼓勵民眾支持在地品牌，感受「玩花、賞花、購花、體驗」的樂趣。

2025南投花卉嘉年華系列活動，22日在埔里恒吉宮廣場開幕。（南投縣政府提供）

2025南投花卉嘉年華系列活動開幕，埔里鎮長廖志城（右）與縣府觀光處長陳志賢（左）體驗DIY手作小盆栽。（南投縣政府提供）

