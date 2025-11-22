為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    通霄濱海馬拉松23日「追風」 農會端好料上場

    2025/11/22 15:03 記者蔡政珉／苗栗報導
    通霄濱海馬拉松23日「追風」，農會端好料上場。（通霄鎮農會提供）

    通霄濱海馬拉松23日「追風」，農會端好料上場。（通霄鎮農會提供）

    苗栗縣通霄濱海馬拉松明（23）日早上登場，將有大批跑友齊聚通霄鎮，通霄鎮農會與縣府攜手打造「豐味苗栗」展區，端出滿滿好料提供跑者補充體力、享受美食，也盼透過馬拉松盛會推廣在地農產。

    通霄鎮農會許道坤表示，通霄的風、通霄的梨、通霄的人，皆有故事，農會於馬拉松活動準備用心製作的「等路」。希望跑者吃得到通霄的甜，也記得通霄的熱。通霄鎮農會也準備美味水梨將頒發「通霄水梨獎」給幸運跑者。

    至於「豐味苗栗」展區端出的「通霄等路」，包括以在地蜂蜜調製的蜂蜜水，提供跑者在海風吹拂的賽道上清爽解渴、補糖不膩口；通霄代表性農產彩虹玉米屆時將會熱騰騰讓跑者補充體力、大啖特色玉米。

    通霄鎮農會今年也推出以通霄農產入菜的小點心，如以鮮甜玉米搭配手作肉餡的彩虹玉米小肉包；使用通霄香水梨入菜、甜鹹交織的水梨雞披薩，現場並有在地米食與農特產品嚐區，希望跑者用味蕾感受海線風土，也成為親子與外地跑者最喜歡的體驗區。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播