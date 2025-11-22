通霄濱海馬拉松23日「追風」，農會端好料上場。（通霄鎮農會提供）

苗栗縣通霄濱海馬拉松明（23）日早上登場，將有大批跑友齊聚通霄鎮，通霄鎮農會與縣府攜手打造「豐味苗栗」展區，端出滿滿好料提供跑者補充體力、享受美食，也盼透過馬拉松盛會推廣在地農產。

通霄鎮農會許道坤表示，通霄的風、通霄的梨、通霄的人，皆有故事，農會於馬拉松活動準備用心製作的「等路」。希望跑者吃得到通霄的甜，也記得通霄的熱。通霄鎮農會也準備美味水梨將頒發「通霄水梨獎」給幸運跑者。

至於「豐味苗栗」展區端出的「通霄等路」，包括以在地蜂蜜調製的蜂蜜水，提供跑者在海風吹拂的賽道上清爽解渴、補糖不膩口；通霄代表性農產彩虹玉米屆時將會熱騰騰讓跑者補充體力、大啖特色玉米。

通霄鎮農會今年也推出以通霄農產入菜的小點心，如以鮮甜玉米搭配手作肉餡的彩虹玉米小肉包；使用通霄香水梨入菜、甜鹹交織的水梨雞披薩，現場並有在地米食與農特產品嚐區，希望跑者用味蕾感受海線風土，也成為親子與外地跑者最喜歡的體驗區。

