「高齡換照」代言人沈文程快閃象山公園 自曝明年5月搶先換駕照

明年5月起，70歲以上高齡駕駛要換駕照，資深藝人沈文程擔當公路局「高齡換照」代言人。公路局今天（22日）上午在台北市象山公園舉辦「高齡換照代言人快閃活動」，代言人沈文程現身向民眾宣導。

公路局表示，台灣已邁入超高齡社會，高齡者外出需求與交通安全議題日益受到重視。高齡換照新制將在2026年5月正式實施，屆時駕駛人年滿70歲時需辦理換照，並通過體格檢查、免費安全教育課程及危險感知體驗後即可換發駕照，駕照效期至75歲。75歲以上的高齡駕駛則維持「每3年換照」周期。

公路局長林福山表示，高齡換照不是制度，而是一種關懷與陪伴，並不是要設限，而是希望多一份「安全的確認」，透過這項制度希望讓每名高齡駕駛能知道自己的身體狀況是否適合開車，也透過課程熟悉最新的交通安全觀念。

沈文程今天分享高齡換照的流程和自己的親身經驗，並透露他將在明年5月1日率先換駕照，現場長輩反應熱烈、群起響應。

公路局提醒，高齡換照的目的是協助長者到一定年齡做體檢及加強最新的交通安全知識，並透過模擬體驗實際道路情境，讓長者可安全駕（騎）車，各監理所、站會主動寄發通知書通知須換照的長輩，所以明年5月起，滿70歲以上的長者，請於收到監理所、站通知再換照，不需提前要求換照。

