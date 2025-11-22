嘉市北港路徵收案 10/31重啟公展為期30天

嘉市北港路兩側土地區段徵收案正重啟辦理公開展覽。（資料照，記者丁偉杰攝）

延宕逾17年的「嘉義市北港路兩側土地區段徵收案」，今年4月獲內政部都市計畫委員會支持，決議採「個案變更」程序方式續審；市府都市發展處今天表示，本案重新辦理公開展覽期間為10月31日起至11月29日為期30天，並安排3場說明會，希望凝聚共識，為後續爭取嘉義縣市聯席都委會及內政部都委會審議支持奠定基礎，加速推進北港路兩側開發。

市府都發處指出，本案屬於「變更高速公路嘉義交流道附近特定區計畫案」，範圍共1819公頃，嘉縣占1177公頃、嘉市占642公頃（其中北港路兩側土地區段徵收案為209公頃），待市府重新辦理公展完成後，後續提送縣市聯席都委會共同審議。

都發處表示，考量本區土地所有權人逾1700人，市府於11月起陸續安排3場說明會，首場於20日舉行，現場民眾反應踴躍，相當期待北港路兩側開發能加速推進。此外，公展期間民眾得以書面載明相關資訊及建議事項等資料，向都發處提出意見，俾彙整後續都更參考。

都發處表示，北港路兩側地區緊鄰國道1號嘉義交流道，位處交通樞紐及嘉市入口門戶，結合高鐵聯外嘉義輕軌計畫，具備發展倉儲物流、創新研發與智慧製造、循環經濟等潛力產業。本計畫規劃約70公頃產業專用區、約23公頃經貿商務服務設施及約20公頃產業生活專用區，可串接雲嘉嘉地區產業鏈，並滿足產業人才消費、居住、休閒等需求，成為「大南方新矽谷」的最佳應援城市。

嘉市府本月20日舉辦「 嘉市北港路兩側土地區段徵收案」重啟公開展覽首場說明會。（嘉市政府提供）

嘉市北港路兩側土地產業發展專區細部計畫示意圖。（嘉市政府提供）

