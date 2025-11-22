為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    超人氣！永康拔蘿蔔體驗今年原規劃5場次 不料30分鐘全收光

    2025/11/22 14:47 記者劉婉君／台南報導
    台南永康區農會與青農合作，開放民眾體驗拔蘿蔔,反應熱烈,原規劃5場次,30分鐘就採收一空。（記者劉婉君攝）

    台南永康區農會與青農合作，開放民眾體驗拔蘿蔔，反應熱烈，原規劃5場次，30分鐘就採收一空。（記者劉婉君攝）

    台南永康曾是白蘿蔔的重要產地，永康區農會連續第3年舉辦友善農業推廣體驗活動，今年原本規劃5場次，首場「拔蘿蔔」今（22）日登場，沒想到反應太熱烈，活動開始30分鐘就被採收一空，後面4場次只能取消，相約明年再見。

    永康區農會推廣人員曾千千表示，早期永康區的白蘿蔔種植面積逾100公頃，目前僅剩不到15公頃，希望透過拔蘿蔔體驗活動，讓民眾認識在地的蘿蔔產業，也希望更多農民投入栽種。

    永康農會與青農嚴姿雅合作，占地3、4分的白蘿蔔田規劃5場次拔蘿蔔體驗活動，第1場今天登場，由於參加的民眾不斷湧入，不少家長帶著小朋友一起參與，為了不讓到場的民眾失望而歸，農會加碼開放單一場次的範圍，5場次的範圍僅花30分鐘就被採收一空。

    曾千千表示，此次原依去年參加的情形規劃場次，沒想到民眾反應太熱烈，後續除了針對長照對象及幼兒園的專場仍會照常舉行之外，其他4場一般民眾的場次均取消，明年再擴大栽種範圍，希望讓更多民眾參與。

    台南永康區農會與青農合作，開放民眾體驗拔蘿蔔，反應熱烈。（記者劉婉君攝）

    台南永康區農會與青農合作，開放民眾體驗拔蘿蔔，反應熱烈。（記者劉婉君攝）

