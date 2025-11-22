為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    日福島5縣食品我全面解禁 卓榮泰：依國際標準、科學證據維護食安

    2025/11/22 14:42 記者羅國嘉／新北報導
    行政院長卓榮泰表示，中央依國際標準與科學依據維護食品安全，而過去日本十多年逾20萬件抽驗均未出現不合格，相關措施皆依程序與法令進行。（記者羅國嘉攝）

    行政院長卓榮泰表示，中央依國際標準與科學依據維護食品安全，而過去日本十多年逾20萬件抽驗均未出現不合格，相關措施皆依程序與法令進行。（記者羅國嘉攝）

    日本福島食品管制14年，衛福部食藥署21日公告取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，日本福島5縣食品即日起全面回歸一般進口管理。對此，行政院長卓榮泰今（22日）表示，中央依國際標準與科學依據維護食品安全，而過去日本十多年逾20萬件抽驗均未出現不合格，相關措施皆依程序與法令進行。

    日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，接連祭出反制手段，包含暫停進口日本水產，而總統賴清德則曬出大啖壽司及味噌湯的照片，力挺日本水產。食藥署也隨即公告，取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等五縣食品即日起全面回歸一般進口管理，與其它國家相同。目前全球僅中國（含港、澳）、韓國、俄羅斯仍維持特別限制。

    卓榮泰今天出席苗栗縣路段平交路口改善工程-新北段動土典禮活動受訪表示，中央依照國際標準與科學依據把關，這是對國人食品安全健康最高的標準，日本相關食品在過去十多年已接受超過20萬件抽驗，均未發現不合格情況，因此行政院依程序與標準辦理，後續也會依照相關法令持續落實監督把關。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播