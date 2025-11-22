日福島5縣食品我全面解禁 卓榮泰：依國際標準、科學證據維護食安

行政院長卓榮泰表示，中央依國際標準與科學依據維護食品安全，而過去日本十多年逾20萬件抽驗均未出現不合格，相關措施皆依程序與法令進行。（記者羅國嘉攝）

日本福島食品管制14年，衛福部食藥署21日公告取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，日本福島5縣食品即日起全面回歸一般進口管理。對此，行政院長卓榮泰今（22日）表示，中央依國際標準與科學依據維護食品安全，而過去日本十多年逾20萬件抽驗均未出現不合格，相關措施皆依程序與法令進行。

日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，接連祭出反制手段，包含暫停進口日本水產，而總統賴清德則曬出大啖壽司及味噌湯的照片，力挺日本水產。食藥署也隨即公告，取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等五縣食品即日起全面回歸一般進口管理，與其它國家相同。目前全球僅中國（含港、澳）、韓國、俄羅斯仍維持特別限制。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰今天出席苗栗縣路段平交路口改善工程-新北段動土典禮活動受訪表示，中央依照國際標準與科學依據把關，這是對國人食品安全健康最高的標準，日本相關食品在過去十多年已接受超過20萬件抽驗，均未發現不合格情況，因此行政院依程序與標準辦理，後續也會依照相關法令持續落實監督把關。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法