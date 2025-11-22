為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉市殯葬所一棵樹葬逾20先人 議員促市府擴充樹葬區

    2025/11/22 14:24 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市殯葬所樹葬區一棵樹下挖逾20個樹穴，市議員傅大偉認為空間太擠，建議應擴充樹葬範圍。（記者王善嬿攝）

    嘉義市殯葬所樹葬區一棵樹下挖逾20個樹穴，市議員傅大偉認為空間太擠，建議應擴充樹葬範圍。（記者王善嬿攝）

    嘉義市殯葬管理所設有璞真園、如意園兩區樹葬區，市議員傅大偉日前質詢關心樹葬議題，他說，璞真園第一樹葬區鄰近火化場，因高溫炎熱影響樹木生長，且兩區樹葬區一棵樹可畫2、3圈，一圈就挖樹穴10餘個，部分樹木已挖3圈，葬有逾20名先人，先人骨灰因永久樹葬，留下的鈣、磷等物質也會造成樹木「營養過剩」、難生長成蔭，建議嘉義市政府民政處儘快規劃第三樹葬區，同時規劃擴充禮儀廳、納骨塔等設施。

    民政處長林家緯答詢表示，嘉義市殯葬園區位於嘉義縣，且涉及山坡地開發，樹葬區起初僅492個穴位，近年增為2961個，第二樹葬區範圍更遼闊，預估可擴充到4000個穴位。

    林家緯說，依樹葬理念是「不立碑、不立墓」，先人骨灰回歸自然，讓土地循環永續利用。市府正辦理聯外道路拓寬及新建第三期道路工程，待道路闢建完成，會進行後續擴充禮廳、多元葬區、納骨塔等設施相關規劃。

    傅大偉質詢提到，現有禮儀廳共6間，遇到大日子時，民眾舉辦告別式預約不到，選擇到私人生命紀念園區舉行，然而與嘉義市殯葬所費用相比高昂，增加民眾喪葬經濟負擔，建議市府擴建第二區禮儀廳，讓民眾勿因此傷腦筋。

    嘉市殯葬所長凃喬齡表示，現有景德、景福、福安、福德、懷恩、懷德堂等大、中、小規模6間禮儀廳，另設有6間多功能祭拜空間，目前因火化遺體數量每天上限32具，較以往48具已經大幅下降，禮儀廳並非每天都有人登記使用，如遇大日子或有的民眾告別式時間不長，一間一天可排到3場。

    凃喬齡說，樹葬區每棵樹下的樹穴，是以同心圓方式逐圈往外增加穴位，並非同一樹穴上再挖再葬；夏天高溫才容易導致有樹木枯萎情形，一旦樹木枯萎也會再重新種植。

    嘉義市殯葬所禮儀廳遇大日子難預約使用。（記者王善嬿攝）

    嘉義市殯葬所禮儀廳遇大日子難預約使用。（記者王善嬿攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播