把握週末難得好天氣 人潮擠爆美濃白玉蘿蔔節

把握週末難得好天氣，大批民眾擠爆美濃白玉蘿蔔節 。（記者黃佳琳攝）

週末假期各地氣溫逐漸回升，但下週又有東北季風影響，大批民眾把握難得的好天氣，前往一年一度的美濃白玉蘿蔔節，下田親採蘿蔔，帶著最新鮮的農產回家與親朋好友品嚐。

農會總幹事鍾清輝表示，今年11月中旬鳳凰颱風輕掃台灣，降下恰到好處的雨量，為蘿蔔補足生長所需水分，使品質與產量同步提升，被農友形容為「難得的好年冬」，農會誠摯邀請民眾把握11至12月產季，走進美濃拔一根冬天的白玉蘿蔔，品嚐土地的恩賜，體驗天惠一方的好味道。

由於今年白玉蘿蔔生長狀況良好，只要進入美濃，四處可以看到農民擺攤賣白玉蘿蔔，市場價格約在每台斤20元左右，部分農家也開放民眾下田親採蘿蔔，一個袋子100至200元，裝到滿為止。

美濃白玉蘿蔔的生長期只要45天，皮薄細嫩，必須在少雨多露的秋冬種植。喝著美濃平原露水長大的白玉蘿蔔，產季只有兩個月，鮮食期非常短。美濃以前秋冬時期農田裡種植煙草，在農地或水圳旁邊的畸零地種植來自日本「朝陽品種」的小蘿蔔，不浪費土地的使用，整根蘿蔔從生鮮、醃製無不蘊含著客家婦女料理的智慧，更象徵著美濃客家勤儉樸實的風貌。

