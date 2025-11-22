為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    冬遊宜蘭觀光工廠或住宿 消費集點抽手機豪禮

    2025/11/22 13:47 記者王峻祺／宜蘭報導
    交通部結合宜蘭觀光工廠和旅宿業者，推出消費滿額集點活動，集滿3點就能抽獎。（記者王峻祺攝）

    宜蘭冬季多雨寒冷，影響民眾旅遊意願，為促進冬季宜蘭旅遊消費、活絡在地觀光，交通部結合觀光工廠和旅宿業者，即日起至年底推出「宜蘭觀光工廠及旅宿趴趴GO，消費集點豪禮等你抽」活動，單筆消費滿300元集1點，集滿3點就能抽獎，有機會獲得蘋果手機、住宿券等大獎。

    交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處，邀請24家宜蘭觀光工廠及10多家旅宿業者加入集點抽好禮活動，盼能吸引遊客冬遊宜蘭旅遊消費，帶動地方經濟效益，活動期間前往指定觀光工廠，消費滿額即可獲得1張「宜蘭觀光工廠趴趴GO」消費集點券和1枚點數印章，集滿3家不同觀光工廠點數就有抽獎資格。

    另外，凡到指定飯店入住，同樣可獲贈1張集點券與1枚印章，旅客再持券前往2家觀光工廠各消費滿300元集點，即可完成3點抽獎資格，今年豪禮包括蘋果手機、遊戲機、住宿券及氣炸鍋等多項大獎。

    宜蘭縣政府表示，宜蘭有多家觀光工廠、博物館家族等室內空間，能夠彌補下雨因素，吸引遊客避雨遊玩，縣內也有豐富溫泉等資源，冬季將聯手礁溪鄉公所、觀光協會辦理冬戀蘭陽溫泉季，帶動旅遊熱潮。

    民眾前往宜蘭指定觀光工廠消費滿額就能獲得1點，集滿3點可抽獎。（記者王峻祺攝）

