為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    老樹救援協會第七年辦神木路跑 何欣純向五福臨門神木禮肥

    2025/11/22 14:03 記者張軒哲／台中報導
    立委何欣純（中）向五福臨門神木禮拜並進行施肥。（記者張軒哲攝）

    立委何欣純（中）向五福臨門神木禮拜並進行施肥。（記者張軒哲攝）

    台灣老樹救援協會今（22）日在台中石岡舉辦第七屆「神木禮肥公益路跑」，吸引各地民眾、社團共襄盛舉，以行動關心五福臨門神木，立委何欣純向神木禮肥並表示，老樹是自然景觀，更是台中的瑰寶及珍貴資產，承載文化、歷史與地方故事，保護老樹就是守護這片土地與世代的記憶。

    台灣老樹救援協會表示，路跑活動特色是跑者將往返於兩棵台灣重要自然資產的神木「五福臨門神木」與「崑山七分神木」間，分級健跑組8公里跟健走組5公里，協會理事長陳三奇、創會理事長吳春山說參與者和贊助者的支持，將全部投入救樹工作，成功喚起更多人對老樹保護的關注。

    何欣純說，向參與者參與路跑表示敬意，今日也親手向神木禮拜並進行施肥，謝謝老樹庇護地方滋養生態，台中未來推動城市發展時，必須兼顧自然保育，環境永續，以台灣老樹救援協會為例，多年來致力於保護全台的老樹，同時公益進行校園樹木安全保護及樹木保育推廣教育，讓更多人感受到自然與樹木保護的重要，並以行動支持這片土地的未來。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播