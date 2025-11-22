為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    張峻到場現勘！花蓮馬太鞍溪便道估11/28通車

    2025/11/22 13:58 記者花孟璟／花蓮報導
    花蓮縣議會議長張峻今天早上到馬太鞍溪床視察，了解便道施工狀況，最新消息是溪底便道將在本月28日通車。（張峻提供）

    花蓮縣議會議長張峻今天早上到馬太鞍溪床視察，了解便道施工狀況，最新消息是溪底便道將在本月28日通車。（張峻提供）

    馬太鞍溪便道因為鳳凰颱風帶來的強降雨，造成通車僅一個月的便道受損沖毀，公路局災後全力趕工，行政院政委季連成上週末還到現場關心、要求10天通車，原定通車日期是下週二的11月25日，但4天前因為溪水突發高漲，造成便道工程進度受影響。花蓮縣議會議長張峻今天早上到場現勘，張峻說，依照公路局最新進度，便道將可在下週五28日通車。

    馬太鞍溪便道沖毀後，台9線又告中斷，民眾通行及貨物運輸都只能改走台11線、或繞道狹窄的縣道193，民眾都關切便道何時完成。花蓮縣議會議長張峻今天早上到馬太鞍溪河床便道，了解施工情形，也感謝工程團隊在艱困環境下全力趕工。張峻表示，依據公路局花蓮工務段的最新工程進度，便道預計可在11月28日完成搶修、恢復通車。

    至於橋體較高不會阻礙水流的鋼構便橋，公路局也表示目前工程進度穩定，預計將在明年1月底前通車，讓整體連外交通更加安全可靠。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播