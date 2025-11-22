張峻到場現勘！花蓮馬太鞍溪便道估11/28通車

花蓮縣議會議長張峻今天早上到馬太鞍溪床視察，了解便道施工狀況，最新消息是溪底便道將在本月28日通車。（張峻提供）

馬太鞍溪便道因為鳳凰颱風帶來的強降雨，造成通車僅一個月的便道受損沖毀，公路局災後全力趕工，行政院政委季連成上週末還到現場關心、要求10天通車，原定通車日期是下週二的11月25日，但4天前因為溪水突發高漲，造成便道工程進度受影響。花蓮縣議會議長張峻今天早上到場現勘，張峻說，依照公路局最新進度，便道將可在下週五28日通車。

馬太鞍溪便道沖毀後，台9線又告中斷，民眾通行及貨物運輸都只能改走台11線、或繞道狹窄的縣道193，民眾都關切便道何時完成。花蓮縣議會議長張峻今天早上到馬太鞍溪河床便道，了解施工情形，也感謝工程團隊在艱困環境下全力趕工。張峻表示，依據公路局花蓮工務段的最新工程進度，便道預計可在11月28日完成搶修、恢復通車。

至於橋體較高不會阻礙水流的鋼構便橋，公路局也表示目前工程進度穩定，預計將在明年1月底前通車，讓整體連外交通更加安全可靠。

