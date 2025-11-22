為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「台灣祭」展現山城魅力 苗栗特色農產首登日本京王百貨

    2025/11/22 13:33 記者張勳騰／苗栗報導
    日本京王百貨「台灣祭」開幕，苗栗縣優質農產首次走入日本百貨。（苗栗縣政府提供）

    日本京王百貨「台灣祭」開幕，苗栗縣優質農產首次走入日本百貨。（苗栗縣政府提供）

    日本東京京王百貨「台灣祭（台湾フェア）」，昨（21）日起一連6天在日本新宿京王百貨開幕，展區有由苗栗縣政府攜手農會打造的「豐味苗栗」展攤，首次正式走入日本百貨公司核心場域，現場湧入大量日本民眾，攤位前詢問度與拍照人潮不斷，反應超乎預期。

    東京新宿京王百貨「台灣祭」從21日至26日在京王百貨B1辦理，「豐味苗栗」展區以簡約、真實的山城風土為主調，讓日本民眾第一次近距離看見苗栗的質樸魅力，並感受到地方品牌的力量。

    這場跨海交流活動，是今年6月在農業部農村發展及水土保持署台中分署協助下，苗栗縣政府前往東京拜會日本通路、商會及農業單位。交流中，日方首次大規模接觸到苗栗的茶品、仙草、芋頭加工品與品牌理念，對產品的乾淨、天然與獨特風味留下深刻印象。返台後，日本商會即主動啟動媒合程序，促成京王百貨向苗栗縣政府發出合作邀請，使這次「台灣祭」成為中央與地方協力推動的跨國行銷成果。

    京王百貨向苗縣府人員說，十分歡迎「豐味苗栗」加入今年活動，並期待未來持續深化合作；台灣駐日代表處農業組官員指出，日本市場對台灣特色農產需求正快速成長，未來將協助推動台灣產品在日本通路的「常態化上架」，並肯定苗栗縣府在推動地方品牌外銷上的積極度與專業度。

    此次台灣展售品項以仙草凍、茶品及多項加工好物為主，開展後即吸引眾多日本民眾停下腳步試飲、詢問，對產品來源與地方故事展現強烈興趣，讓日本看見苗栗的味道。

    日本京王百貨「台灣祭」開幕，苗栗縣優質農產首次走入日本百貨，吸引不少日本民眾參觀、選購。（苗栗縣政府提供）

    日本京王百貨「台灣祭」開幕，苗栗縣優質農產首次走入日本百貨，吸引不少日本民眾參觀、選購。（苗栗縣政府提供）

