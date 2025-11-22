為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中豬瘟案場終於測不到核酸陽性 陳駿季：下週宣布更明確廚餘養豬政策

    2025/11/22 13:36 記者蔡淑媛／台中報導
    陳駿季表示，案例場經由再次清消檢驗，已檢測不到核酸陽性，未來會召集所有的縣市政府精進防疫作為，下週也會公布更明確的廚餘養豬政策。（記者蔡淑媛攝）

    台中梧棲養豬場10月爆發非洲豬瘟，國內疫情目前僅該單一案場，經國軍強力清消，之前PCR檢測仍陽性，農業部長陳駿季今天受訪表示，這次案例場經由再次清消檢驗，已檢測不到核酸陽性，接下來會持續精進防疫作為，未來會召集所有的縣市政府精進防疫作為，下週也會宣布更明確的廚餘養豬政策。

    陳駿季今天南下台中參加農試所130週年慶，針對台中市爆發非洲豬瘟疫情後，首次到台中，被問及是否會前往視察相關防疫情形，陳駿季表示，防疫人員每天會召開工作會議，透過視訊、電話溝通，中央應變中心不只針對台中市，對於其他縣市的防疫情形，必要時會重新來看看各縣市防疫的狀況。

    陳駿季也說，未來會召集所有的縣市政府精進防疫作為，充分做相關的檢討，針對過去不受到地方政府重視的地方都會再去強化防疫。

    至於廚餘養豬政策，台中市長盧秀燕曾說「中央不做我們做」，後來又改口「會在豬農及市民共識尋求平衡，禁餵廚餘是趨勢，但市府會輔導及配套，廚餘全面禁養豬不是馬上實施。

    陳駿季今天表示，農業部過往政策是「原則禁止」，若符合特定條件，經過地方政府許可核準有廚餘再利用許可，但這次戒養過程，聽到許多業者的聲音，下週會有更明確廚餘養豬的政策，對外說明。

