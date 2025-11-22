宜蘭傳藝獲百大觀光亮點獎 12月每週4天推縣民免費

宜蘭傳藝獲百大觀光亮點獎， 12月每週4天推出縣民免費。（記者王峻祺攝）

大東北角地區有9處景點，榮獲交通部觀光署第2屆「台灣觀光百大亮點」，其中龜山島與國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區獲頒「最佳國際推薦獎」，為分享獲獎喜訊，傳藝12月份將推出每週4天宜蘭縣民免費入園，龜山島則有打卡送好禮活動。

盤點大東北角地區，今年有三牡猴雙百年聚落、卯澳灣（卯澳社區）、頭城休閒農場、龜山島、蘭陽原創館、噶瑪蘭酒廠、宜蘭傳藝園區、清水地熱遊憩區、棲蘭神木園區與太平山國家森林遊樂區獲得觀光亮點獎。

請繼續往下閱讀...

其中龜山島與傳藝獲頒「最佳國際推薦獎」，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處為慶祝轄內景區獲獎，推出龜山島打卡送好禮活動，即日起至12月16日止，民眾前往「東北角之友」粉絲專頁留言，並上傳與「龜山島」的合照，不一定要登島，前去大里遊客中心服務台出示打卡畫面，即可領取限量海廢再生鑰匙圈。

另外，宜蘭傳藝推出12月限定感謝回饋，12月起每週五、六、日及週一共4天，只要宜蘭縣民持證就能免費入園，國際旅客持護照還可至服務中心兌換禮物乙份，駐園大戲「齊天大聖鬧龍宮」持續上映中，每天2場次。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法