芥菜種會送愛車隊啟程 明與花蓮光復弱勢家庭辦桌提早慶耶誕

基督教芥菜種會今（22日）在愛心育幼院啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動。（圖由芥菜種會提供）

耶誕節腳步近了，基督教芥菜種會今（22日）在愛心育幼院啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，並把這份關懷帶到光復，明（23日）以辦桌、祝福音樂會與耶誕禮物陪伴鄉民，將來自全台的愛，帶給脆弱家庭的兒少與照顧者祝福。

基督教芥菜種會董事長蔡仁松表示，家庭往往因經濟困難、親職失能、疾病創傷或災後重建等原因而失去穩定。因此秉持三福助人網理念，串聯社會資源，透過5大服務方針接住照顧者，穩住孩子的生活。目前關懷全台逾7000名認養童，透過舉辦年度新春圍爐、母親節以工「帶振」祝福好物、中秋節贈送習得月餅及耶誕禮物募集等，將來自全台的愛，帶給脆弱家庭的兒少與照顧者祝福。

請繼續往下閱讀...

芥菜種會表示，光復洪災讓許多民眾頓失家園，原本就辛苦的家庭更陷入艱困，因此於災後第一時間啟動救助服務，社工也看見當地隔代教養、單親照顧及老老照顧的需求，照顧者面臨的挑戰更加沉重。目前在光復設立2個服務據點，面對災後家園恢復，累計完成46戶修繕評估、其中27戶施工中、發放78組床組、贈送31輛機車，另有7台長者電動代步車，其中2台作為據點服務長輩使用；今年耶誕節的「用愛串聯全台」行動，也特別送愛到光復，獻上耶誕祝福。

芥菜種會說，送愛車隊在成立64年的愛心育幼院集結，以兒少最初心的愛串聯全台的愛，並與北區合作教會從新北出發，將大家的愛送進花蓮光復，明在馬太鞍教會，芥菜種會廚師團與志工以辦桌陪伴鄉民、舉辦祝福音樂會及耶誕禮物送上祝福與關懷，盼望在災後家園重新點亮盼望。此外，愛心育幼院的孩子也會以腳踏車車隊方式，將耶誕禮物親送到認養服務合作教會──鶯歌長老教會，傳遞對認養家庭的祝福。

送愛車隊在愛心育幼院集結，與北區合作教會從新北出發，將大家的愛送進花蓮光復，希望能在災後家園重新點亮盼望。（圖由芥菜種會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法