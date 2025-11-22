車廂禁菸「別當畜牲！」台鐵車長超猛廣播 網讚：大快人心

有網友發文透露，昨晚搭乘台鐵時竟聽到廣播說「請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人，不要當畜牲」，讓他直呼「第一次聽到這麼猛的廣播」。圖為台鐵EMU900通勤電聯車，示意圖。（資料照）

一般大眾運輸均規定全面禁菸，但有網友發文透露，昨晚搭乘台鐵時竟聽到廣播說「請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人，不要當畜牲」，讓他直呼「第一次聽到這麼猛的廣播」，發文底下也有其他網友表示有聽到，細看網友留言紛紛力挺車長態度硬起來。

昨日晚間近8點有網友在threads發文稱，在搭乘台鐵時意外聽到廣播說「請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人，不要當畜牲」，網友表示「第一次聽到這麼猛的廣播，給車長一萬個讚，可惜沒有錄到」。在該文底下也有其他網友直呼「剛好也在同一班車上，列車長真的很棒」，原PO也回應「我還想說我有沒有聽錯，但看到旁邊的人跟我一樣震驚又興奮，就知道自己真的沒聽錯」。

請繼續往下閱讀...

在留言區也可看到其他網友議論「竟然有人在火車上抽菸？」、「民國幾年了，在車廂內抽菸真的是畜生」、「台鐵完全應該獎勵這位車長」、「拿掉那些制式的廣播，我喜歡這種有溫（罵）度（人）的廣播，更能讓旁人注意」、「上次坐台鐵突然空調全部停掉，然後就聽到車長廣播說請不要車廂內跟廁所抽菸不然空調系統會全部停止運作，抽菸的人真的有夠自私」、「台鐵完全應該獎勵這位車長耶」、「有些人就是很故意，明知道不能抽菸偏要抽，看手機影片要小聲偏要開大聲」。

針對有網友詢問是哪次的列車，原PO也說明「雖然這樣的內容確實大快人心或符合蠻多人的想法，但確實也還是有人對此有不同的意見。我擔心公布車次或過於特定，會給該車車長或相關人員帶來麻煩，請恕我不回覆相關留言喔」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法