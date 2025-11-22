為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    成大自製科研火箭旭海升空 射高761公尺獲完整飛行數據

    2025/11/22 12:18 記者蔡宗憲／屏東報導
    成大自製科研火箭「AfterLight 1」旭海升空。（國家太空中心提供）

    國立成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」聯手學生社團「太空推進研究社」（ISP），今（22）日清晨6時30分在屏東旭海科研火箭發射場，成功發射首枚自製科研火箭「AfterLight 1」！火箭推進6秒、總飛行時間60秒，最高射程高達761公尺，雖因風速影響調整仰角，回收系統未完全啟動，但航電系統完整記錄高度、速度、加速度等關鍵數據，團隊直呼「寶貴經驗到手」。

    這枚長210公分、直徑16公分的「AfterLight 1」，箭體採用玻璃纖維複合材料，搭載固態燃料與降落傘，設計最大射高1公里、載重4公斤。計畫主持人、成大航太系吳志勇教授表示，早晨現場風速達7至8公尺/秒，為安全起見將發射仰角從80度降至75度，導致射高略低於預期，兩節式火箭原訂最高點彈出降落傘、濺落前脫節拋棄引擎段的設計，也因高度不足未能驗證，但所有飛行參數全數到手，回校後將深入分析。

    成大機械系四年級生、同時也是本次安全指揮官游鈞閎興奮指出，團隊近30名學生來自航太、機械、電機等科系，每週花6至8小時社團時間研磨火箭，「雖然回收沒成功，但協作與工程能力大躍進！」他透露，社團已著手下一代火箭設計，目標更上一層樓。

    國家太空中心（TASA）強調，此計畫正是國科會培育運載火箭人才的具體作為，補足台灣太空產業鏈「太空運輸」缺口。旭海發射場啟用以來，已支援11次科研火箭試射，成為國內學界衝向太空的重要基地。成大團隊這一飛，不僅驗證工程架構，也為台灣自製入軌火箭注入強心針

    成大團隊自製科研火箭「AfterLight 1」。（國家太空中心提供）

