    首頁 > 生活

    基隆信義市場都更改建 中繼市場12月發包整建

    2025/11/22 12:17 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市信義市場老舊將公辦都更改建。（記者盧賢秀攝）

    基隆市知名的信義市場設施老舊建物潛藏危險，市府推動公辦都更改建，在對面設中繼市場，目前確定有94攤進駐，相關設施整建將在12月發包，預估明年底前攤商就可搬進中繼市場。議員要求市府儘速完成交通動線與安全規劃，並將信義市場周邊老宅納入都更，帶動城區再生。市長謝國樑表示，會配合攤商搬遷同步推動招商，也會納入周邊市有地整體開發。

    信義市場自1973年2月完工啟用，已經52年了，每天採買食用品人潮多，被稱為「信義大百貨」，但設施老舊市場內設備、混凝土剝落，市府擬以公辦都更方式改建綜合大樓，為使攤商營業不中斷，租用基隆港務分公司的航港育成中心作為中繼市場。

    市議員陳軍佐要求市府明確公布中繼市場開放時程、交通動線與安全規劃，讓攤商與民眾安心。都更案應加速整體開發藍圖，並將周邊老宅也納入整體開發，兼顧公共空間、商業機能與在地生活需求，帶動城區再生的契機。

    產業發展處長蔡馥嚀表示，經與攤商協調取得共識，有62攤選擇退場、暫停營業的45攤、94攤進駐中繼市場，目前規劃1樓為生鮮店舖、2樓飲食乾貨區，已進行細部設計，預計12月發包，工期8個月，明年底前攤商就可進駐中繼市場。至於退場的攤商，市府將協助安置或補助退場金。

    都發處長謝孝昆表示，信義市場公辦都更持續與攤商及權利關係人協調，除原先信義市場外，也會納入客家文化會館等周邊市有土地進行整體開發，基地面積約1300坪，配合攤商搬遷時程同步推動都更案的招商作業，更新後1、2樓還是作為市場。

    市府租用基隆港務分公司航港育成中心改建為中繼市場，預估攤商明年就可遷入中繼市場。（記者盧賢秀攝）

