    首頁 > 生活

    大魯閣新竹湳雅店將易主 竹市北區居民憂無愛店可逛

    2025/11/22 12:14 記者洪美秀／新竹報導
    大魯閣新竹市湳雅店將易主，竹市北區居民憂無愛店可逛，大魯閣集團強調目前廣場營運項目一切正常。（記者洪美秀攝）

    大魯閣集團日前宣布將把台中新時代購物中心與新竹湳雅廣場以10億元轉讓給遠雄流通，此訊息一出，位在新竹市北區的大魯閣湳雅廣場附近居民都擔憂未來沒有愛店可逛，該店在2018年開幕後，7年多來一直扮演北區居民重要的中型購物廣場功能，很受消費者喜愛。對此，大魯閣湳雅廣場強調目前各項營運都正常進行，將持續為消費者提供服務。

    新竹市府產發處表示，有掌握此商業交易資訊，但細節還要再進一步了解。會保障相關從業人員的工作權益及關注大魯閣湳雅廣場的後續營運情形。

    新竹大魯閣湳雅廣場在前市長林智堅任內啟動的商場建物，當時由大潤發斥資10億元興建，並在2018年由大魯閣取得建物經營權且風光開幕，7年多來扮演竹市北區重要的中型購物中心功能，商場樓地板面積約6800坪，由大魯閣集團、大潤發合作開發，與大全聯湳雅店比鄰而居。

    商場主力核心店有蔦屋書店、UNIQLO、宜得利家居、無印良品、福湯岩盤浴、遊戲愛樂園、湯姆熊歡樂世界、健身工廠、POYA Beauty、日藥本舖及各式主題餐廳和日系品牌為主。

    而新竹縣市今年合辦的大新竹跨年晚會同樣選在購物廣場前的大湳雅公園舉行，預期將持續帶動周邊商場商機。

    大魯閣新竹市湳雅店將易主，竹市北區居民憂無愛店可逛，大魯閣集團強調目前廣場營運項目一切正常。（記者洪美秀攝）

