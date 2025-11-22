大苑子董座登門致歉 農場再發聲明：今年不會賣石虎柳丁給他們

大苑子石虎柳丁爭議延燒多日。（翻攝自大苑子臉書）

連鎖手搖品牌「大苑子」以「石虎柳丁」新品作為行銷亮點不料引發一連串爭議。大苑子昨日發布道歉聲明，稱董事長邱瑞堂親自前往南投中寮向農友致歉，對此，長壽天然農場今天再度發四點聲明回應，強調誤會已化解，但同時澄清「今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給大苑子」，盼外界停止抹黑，也期許獲得更多支持，持續投入友善生態、永續土地。

長壽農場表示，事件起因於大苑子在未經同意的情況下公開使用相關影像，當下確實造成壓力與困擾，但雙方已面對面溝通，並取得共識，農場認為邱董事長展現誠意，因此願意讓事情「講開、放下、往前走」，也呼籲外界理解：「這是一場因溝通不周造成的誤會，並非惡意操作。」

請繼續往下閱讀...

農場聲明也談到多年前投入「友善石虎農作」初衷。農友指出，石虎族群逐漸減少，促使他們改用不除草、減農藥的耕作方式，讓野生動物與土地有更多喘息空間。然而，友善耕作必須承受產量少、外觀不美觀、價格不一定更高等現實挑戰，但他們仍選擇堅持，「如果這一代不做，下一代可能就看不到石虎了。」

另農場也向消費者訴心聲，表示友善農產外觀不可能像慣行農法那樣完美無瑕，風雨與草生環境難免造成果皮斑點，但品質仍然良好甚至更佳，他們擔憂市場只看外觀，導致真正友善耕作的農民反而更難生存，因此呼籲消費者：「看的是用心，不是外表；支持的是永續，而非漂亮。」

針對後續合作，長壽農場強調尊重與溝通的重要性，說明任何推動友善農作、保育石虎的企業，都應建立在充分交流與同意的基礎上，並尊重農民及保育夥伴的專業，農場也透露，目前化解誤會，但今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給大苑子，以正視聽。

聲明最後，農場再次感謝關心此事的社會大眾，強調農民雖不善言辭，但努力、實在，希望能獲得更多理解與支持，他們也重申將持續投入友善土地、保護石虎的工作，盼未來能讓石虎能安全棲息、農民能安心生活，使土地得以永續。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法