花蓮富里百年老樹「倒栽榕」枯死 村民不捨送別

富里鄉中山路土地公廟旁老榕樹，20年前茂盛的樣子，百年來守護地方成為鄉土記憶。（翻拍花蓮縣府農業處出版品）

位於花東縱谷中間的富里鄉中山路土地公廟旁的老榕樹爺爺，是富里市區的地標，超過百年是花蓮縣的列管老樹，地方老一輩稱祂叫「倒栽榕」，相傳在富里鄉鬧區仍是整片農田時，老樹就已在這片土地扎根！然而去年康芮颱風過境後，老榕樹衰頹到只剩下一根枝條，鄉公所找來樹醫師為祂檢查，確認祂已經走完生命歷程，昨天將老樹移除，也讓村民相當不捨。

老榕樹位於富里鄉中山路214號前、福德祠土地公廟後方，依照縣府20年前列管老樹時為祂所做的量身紀錄，樹高超過15公尺、胸徑1.6公尺，祂的主幹往上平伸出約10個分叉枝幹往四周平展，根部也有許多的樹瘤，樹下還有土地公廟的金爐，香火把樹幹都燻黑了，還有許多蕨類蘭花等附生植物，當地人稱他是「倒栽榕」。

地方傳說，老樹本來的位子旁邊是一處窪地水池，當時市區中心都還是農田，常有牧童到池邊放牛，為了不讓牛亂跑，牧童在附近的榕樹砍了枝條釘在池塘邊拴牛，結果木樁就此生根發芽，日漸長成大樹，因為當初牧童釘在地上時也不管頭尾，隨意就釘在泥土上，所以被稱「倒栽榕」；還有一說是獵人打到山豬後，就在水池邊殺豬分肉，順手把榕樹枝幹插在旁邊而生長。

老樹愈來愈茂盛，開始有居民在樹下放大石頭拜起石頭公，戰後才開始有土地公廟並於1968年翻修，廟門也改過方向，老樹和土地公見證地方百年的變遷，從農田變成熱鬧的富里鄉市中心。

富里鄉長江東成說，百年老樹是富里村民的共有記憶，去年康芮颱風後老樹就已剩一根枝條，最近經過專業檢查，老榕樹確定已走完生命歷程，因此昨移除老樹根部。他說，鄉公所舉辦的富里鄉攝影比賽，還有攝影師以祂為前景拍下美麗的市區夜景，目前在富里火車站的地下廊道仍看得到老樹的昔日風華照片，讓後人能繼續追憶，也傳承地方記憶，接下來將與社區一起討論選擇新的樹種，再種下一棵陪伴村民下一個百年的樹，讓希望重新生長。

富里鄉公所去年舉辦攝影比賽，攝影師替老榕樹留下的夜景照片，老樹見證富里鄉市區從農田變成熱鬧大街的變遷，照片在富里車站地下道可以看到。（富里鄉公所提供）

富里鄉公所以怪手移除枯萎的老樹樹幹，後續將再討論植新樹，陪伴富里人走下一個百年。（富里鄉公所提供）

看到機具正在移除老榕樹，讓地方老一輩鄉親都非常不捨，懷想起年輕時與老樹共度的時光。（富里鄉公所提供）

