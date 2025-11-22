為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高雄九如國小攜手內惟藝術中心 重現百幅「古內惟水族圖鑑」

    2025/11/22 12:11 記者許麗娟／高雄報導
    學生以原生物種為靈感進行繪圖和製作大漁旗。（九如國小提供）

    學生以原生物種為靈感進行繪圖和製作大漁旗。（九如國小提供）

    為讓學童更認識在地文史，高雄市鼓山區九如國小與內惟藝術中心、山津塢團隊藝術家李怡志、陳依寧合作，日前啟動「古內惟傳奇藝術行動計畫」，以百年古內惟埤為題，透過傳統工藝，帶領學子重現100幅古內惟埤的水族生態圖鑑，並將於明年4月在內惟藝術中心展出。

    九如國小指出，這項課程以歷時6小時的深度體驗模式進行。藝術家李怡志、陳依寧親自指導台灣幾乎消失的傳統「大漁旗」米糊防染製旗技術；文史工作者、九如國小學長陳坤毅也受邀授課，透過歷史圖片生動地為學弟妹們講述了屬於內惟埤的水文記憶與變遷，如大頭鰱、鯽魚、鱸鰻等魚蝦貝類。學生們在課程中亦發揮想像，以原生物種為靈感進行繪圖和製作大漁旗，重現古內惟水族生態圖鑑。

    參與的5年級同學廖栩寰開心地指出，創作了內惟埤消失的烏龜，剛好家裡也養了烏龜，希望可以呈現在自己大漁旗作品上。

    九如國小校長林嘉文表示，這項計畫不僅是藝術教育，更是結合文史、生態與傳統工藝的跨領域學習。透過親手製作，學生們對生長的土地產生了更深刻的連結與情感。

    協助課堂指導的主任蕭尹婷強調，九如國小的校訂課程以走讀柴山為題，藝術家團隊專注柴山腳下的埤塘，看到學生們努力與用心地描繪內惟埤塘的「消失的生物」，更體會到傳統工藝與地方記憶的珍貴價值。

    學生以原生物種為靈感進行繪圖和製作大漁旗。（九如國小提供）

    學生以原生物種為靈感進行繪圖和製作大漁旗。（九如國小提供）

    體驗台灣消失的傳統「大漁旗」米糊防染製旗技術。（九如國小提供）

    體驗台灣消失的傳統「大漁旗」米糊防染製旗技術。（九如國小提供）

    九如國小學生製作的古內惟埤魚圖鑑大漁旗，將於2026年4月在內惟藝術中心展出。（九如國小提供）

    九如國小學生製作的古內惟埤魚圖鑑大漁旗，將於2026年4月在內惟藝術中心展出。（九如國小提供）

