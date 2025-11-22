教育部修正校事會議 國教盟支持並提4項配套建議

教育部昨日預告修正校事會議相關修法， 國教盟今日發聲明表達支持，並提出4項配套建議。（圖由國教盟提供）

教育部昨日預告「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」與「公立國民中小學教師考核辦法」修正草案，國教行動聯盟（國教盟）今（22）日發聲明，理事長王瀚陽表示，國教盟高度肯定教育部修法版本，但認為應再補上「受理分流外移教育局處」、「單一事實審認不重啟調查」、「外部委員常態化與人才庫」、「法定時限與資訊公開」等配套措施，才能根除長期困擾教育現場的「一送即調查、程序疊床、結果不一」問題。

王瀚陽表示，教育部修法納入前端親師生溝通、明確不予受理事由、匿名檢舉回歸「原則不受理」、並使校事會議聚焦重大情節等修法方向，國教盟支持預告修正版本的3項進步，首先是前端溝通與預防，鼓勵在校內以觀課、晤談、親師生協調等方式處理輕微爭議，降低小案進入大程序；其次是受理門檻與匿名原則，明確列出不予受理範圍，匿名原則不受理、具名可保密，有助濾除無據陳情並保護吹哨人。

王瀚陽指出，最重要的是教育部修法讓校事會議聚焦重大案，將「教師法」第14、15、16、18條所涉之解聘、停聘、不續聘等重大情節，交由校事會議啟動調查；一般違失回歸考核與日常管理。

不過，王瀚陽表示，預告修正版本需要再補強配套措施，以降低可能出現的風險，包括一送即調查的「慣性」，重複調查、標準不一的問題，另，專業密度不足的問題則需要外部委員常態化、全國人才庫、利益迴避的明確設計，尤其是在特教、運動教練等專業情境，以減低誤判的風險。

國教盟建議，把「受理與分流判斷」外移到教育局處，學校與校長不需擔負受理與分流之責，僅負責程序協調與資料提供，才能根本解決「小案大辦」問題；明定單一事實審認，不重啟調查；外部專業常態化與人才庫使用；明定法定時限與資訊公開，如此制度才能真正兼顧效率、公正與一致性，確保學生受教權與教師專業教學空間，讓制度更好。

