為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    教育部修正校事會議 國教盟支持並提4項配套建議

    2025/11/22 11:32 記者林曉雲／台北報導
    教育部昨日預告修正校事會議相關修法， 國教盟今日發聲明表達支持，並提出4項配套建議。（圖由國教盟提供）

    教育部昨日預告修正校事會議相關修法， 國教盟今日發聲明表達支持，並提出4項配套建議。（圖由國教盟提供）

    教育部昨日預告「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」與「公立國民中小學教師考核辦法」修正草案，國教行動聯盟（國教盟）今（22）日發聲明，理事長王瀚陽表示，國教盟高度肯定教育部修法版本，但認為應再補上「受理分流外移教育局處」、「單一事實審認不重啟調查」、「外部委員常態化與人才庫」、「法定時限與資訊公開」等配套措施，才能根除長期困擾教育現場的「一送即調查、程序疊床、結果不一」問題。

    王瀚陽表示，教育部修法納入前端親師生溝通、明確不予受理事由、匿名檢舉回歸「原則不受理」、並使校事會議聚焦重大情節等修法方向，國教盟支持預告修正版本的3項進步，首先是前端溝通與預防，鼓勵在校內以觀課、晤談、親師生協調等方式處理輕微爭議，降低小案進入大程序；其次是受理門檻與匿名原則，明確列出不予受理範圍，匿名原則不受理、具名可保密，有助濾除無據陳情並保護吹哨人。

    王瀚陽指出，最重要的是教育部修法讓校事會議聚焦重大案，將「教師法」第14、15、16、18條所涉之解聘、停聘、不續聘等重大情節，交由校事會議啟動調查；一般違失回歸考核與日常管理。

    不過，王瀚陽表示，預告修正版本需要再補強配套措施，以降低可能出現的風險，包括一送即調查的「慣性」，重複調查、標準不一的問題，另，專業密度不足的問題則需要外部委員常態化、全國人才庫、利益迴避的明確設計，尤其是在特教、運動教練等專業情境，以減低誤判的風險。

    國教盟建議，把「受理與分流判斷」外移到教育局處，學校與校長不需擔負受理與分流之責，僅負責程序協調與資料提供，才能根本解決「小案大辦」問題；明定單一事實審認，不重啟調查；外部專業常態化與人才庫使用；明定法定時限與資訊公開，如此制度才能真正兼顧效率、公正與一致性，確保學生受教權與教師專業教學空間，讓制度更好。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播