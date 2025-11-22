為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    基隆仁愛之家將轉型社福園區 議員建議打造長照衛政大樓

    2025/11/22 11:24 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市仁愛之家建物老舊耐震不足，轉招商轉型社會福利園區。（記者盧賢秀攝）

    基隆市立仁愛之家目前僅養護大樓營運，其餘老舊房舍因年久失修，院民已移轉他處安置，市府將採BOT（興建、營運、移轉）+ROT（重建、營運、移轉）模式轉型為社會福利綜合園區，已上網公告招商。議員建議將衛生局與長照所等單位一併整合進園區，打造完整的「基隆長照衛政大樓」。謝國樑表示可納入未來規劃。

    基隆市政府9月公告「基隆市社會福利綜合園區BOT+ROT案」，徵求民間機構自行規劃、投資並營運；將提供630住宿式長照床及80人以上日照服務，打造全齡照護園區。

    市議員許睿慈指出，該案基地面積大、位處山坡地挑戰高，市府必須先行介入改善交通動線、拆除8棟耐震力不足的危老建物，才能吸引投資。

    她以彰化縣北斗鎮長照衛福大樓為例，與基隆目前的全齡共融概念高度一致，整合托嬰中心、不老健身房、日照中心及社福據點等多項設施。基隆可比照北斗衛福大樓模式，將衛生局與長照所等單位，一併整合進園區設施內打造功能完整的「基隆長照衛政大樓」。

    許睿慈表示，新竹、宜蘭、雲林、嘉義及南投等縣市也都採用同樣模式推動社福園區，證明地方政府主導規劃、配合中央補助、民間承接營運，是最能兼顧公共利益與財務可行性的方式。

    市府秘書長方定安說，市府會先進行環境影響評估，並將民間提案作為後續園區整體規劃與招商的重要參考。

    謝國樑指出，園區整體經費規模預估可能達30至40億元，會再多方案評估，應該可以在促參的過程中，參與相關設施與功能的規劃與建置，也會將基隆長照衛政大樓納入未來招商參考及招標廠商合作協議之中。

    基隆市仁愛之家建物老舊耐震不足，轉招商轉型社會福利園區。（記者盧賢秀攝）

