石虎又少一隻！ 疑叼老鼠過馬路遭輾斃

國3和美交流道附近1隻石虎慘遭過往車輛輾斃。（圖由民眾提供）

石虎又少一隻！國道3號和美交流道附近1隻石虎慘遭過往車輛輾斃，因位於交流道旁，車輛來往多且車速快，石虎身軀遭嚴重輾壓，遺體殘破不堪，且其遺體附近還有1隻小老鼠，猜測可能是當時叼著老鼠過馬路時慘遭車輛輾斃，彰化縣府接獲消息也派人前往處理，將石虎遺體送往相關機構，以釐清其年齡狀態。

台灣石虎保育協會表示，本月18日接獲民眾通報，在國道3號和美附近的堤防便道，發現有石虎路殺事件，因為於交流道旁，附近車輛來往多且車速快，石虎遺體被輾壓的血肉模糊，慘不忍睹。他們憂心未來龍井-和美大橋通車後，對於當地的石虎族群威脅會更加深。

彰化縣去年通報路殺石虎多達7隻，其中2隻在台74甲線東外環道，今年2月也有1隻在該路段遭路殺，保育人士紛紛為石虎生存請命；公路局彰化工務段為此在東外環道設置告示牌，標示東外環道為保護石虎路段，呼籲用路人減速慢行，並計畫在沿線架設動物防護網，防止石虎穿越降低路殺風險。

八卦山脈2022年通報石虎路殺4件、前年3件，去年7件，主要發生地在八卦山東外環道及國道3號和美交流道附近。去年2、3月接連有民眾在花壇東外環道路旁，分別發現石虎遭路殺爆頭或吐血身亡；今年2月又有1隻石虎在東外環道慘遭路殺，雙眼爆開、吐舌慘死，保育人士紛紛為維護石虎生態向縣府、公路局等單位請命。

為保護石虎，公路局彰化工務段在東外環道設告示牌，籲用路人減速慢行。（資料照）

