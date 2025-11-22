為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園中壢黃屋莊支線治理計畫 將邁入工程階段

    2025/11/22 10:38 記者周敏鴻／桃園報導
    黃屋莊支線治理計畫，規劃改建梁底高程不足的育樂橋。（桃園市政府提供）

    桃園市中壢區黃屋莊支線屬於新街溪排水系統的一部分，流經環中東路等人口密集地區，近年來遇上暴雨，黃屋莊支線常造成周邊積淹水，桃園市政府水務局規劃推動「上游滯洪、中下游渠道改善」治理計畫，10月間經濟部公告治理所需用地範圍後，後續將邁入工程階段。

    水務局指出，黃屋莊支線過去的主要功用是農業灌溉，隨著周邊土地開發快速，沿線的農田多已成為工廠或住宅，致黃屋支線的排水條件產生變化；近年來，面對氣候變遷帶來的強降雨與洪災威脅，地方期待盡快改善，市府也規劃啟動治理計畫，以「上游滯洪、中下游渠道改善」為主軸，從黃屋莊支線的源頭到下游，全面提升排水效率。

    治理計畫規劃上游部分，配合中壢運動公園區段徵收，設置容量7.7萬立方公尺的大型滯洪池，以調節降下暴雨時的水量；中下游部分，將依河床高程，進行渠道加高、加深並調整底床高程等工程，至於已無灌溉需求的攔水堰則會拆除，讓水流能更順暢以減少積淹水等風險。

    水務局官員說明，黃屋莊支線治理計畫的排水改善工程長度約1555公尺，未來將向中央爭取經費，並依都市發展、防災需求、保全對象等，進行通盤評估，以分年、分期方式逐步推動，期能有效改善地方淹水問題，讓居民有更安全舒適的生活環境。

    黃屋莊支線治理計畫，規劃拆除已無灌溉需求的攔水堰。（桃園市政府提供）

