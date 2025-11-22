為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    聚焦中小學教育革新 黃昆輝：期待AI賦能教育和半導體一樣成台灣驕傲

    2025/11/22 10:17 記者林曉雲／台北報導
    黃昆輝教授教育基金會22日舉辦「大AI時代的中小學教育革新：課程、教學與評量研討會」，董事長黃昆輝在開幕式上致詞。（記者廖振輝攝）

    因應AI時代來臨，黃昆輝教授教育基金會今（22）日舉行「2025教育政策研討會」，聚焦在大AI時代的中小學教育革新，包括課程、教學與評量。基金會董事長黃昆輝表示，教育界須充分了解AI的發展趨勢與應用途徑，認真思考AI在學校教育與學生學習的「工具性角色」，建構一個「AI賦能」的智慧型學校，期待AI賦能的教育，也和半導體晶片設計一樣，成為台灣的驕傲。

    黃昆輝表示，在面對AI帶來的挑戰與機會時，學校必須兼重「AI教育」和「教育AI」，一方面增進學校師生的AI素養和知能，另一方面則強調AI在學校教育的具體應用，學校應善用AI賦能，支持課程設計，改進教學方法與學習評量，據以優化教學，改善學生學習，擴大「因材施教」的規模，確保每一位學生的學習機會與成果，讓「AI」成為台灣教育轉型發展的新動能。

    黃昆輝也期許研討會能帶給大家對「教育AI」有更多的理解和省思，也希望研討會的成果能提供政策規劃和學校實務的具體建議，他們相信「AI賦能」是台灣教育永續發展的動能，更是台灣教育改革的當務之急，也期許AI賦能的學校將成為台灣的特色品牌。

    黃昆輝也表示，基金會自2016年成立以來，每年針對重要教育問題與政策進行專案研究，並配合研究成果舉辦教育政策研討會，提供一個具有專業性的公共平台，匯集社會各界的關注與意見，提供教育決策的參考，期能對台灣教育邁向「公義」與「卓越」的永續發展有所貢獻。

    教育部次長朱俊彰和國科會副主委林法正均出席研討會表達支持，林法正表示，國科會名稱從「國家科學委員會」更名為「國家科學與技術委員會」，凸顯對科研成果實際應用與實踐之重視，AI讓獲取知識變得更容易，但對學習方式、學生及教師都產生影響，假訊息和錯誤訊息增多，也帶來新的考驗，教育體系需要思考如何善用AI工具，並與教師搭配，培養出具備創新思維及AI素養的下一代。

    基金會邀請荷蘭拉德堡德大學教授莫勒納爾（Professor Inge Molennaar）進行主題演講，她分享擔任拉德堡德大學「國家教育AI實驗室」主任的經驗，長期致力於AI在教學應用的研究成果，研討會進行中。

