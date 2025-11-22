內政部最新統計︰6％新生兒從母姓創新高 花東最多

今年1月至9月出生嬰兒計8萬1381人，從父姓者7萬6442人占93.9％，從母姓者4884人占6.0％為歷年新高。（內政部提供）

內政部公布最新統計，今年1月至9月出生嬰兒計8萬1381人，從父姓者7萬6442人占93.9％，從母姓者4884人占6.0％為歷年新高，男、女嬰從姓結構相似，從母姓的比率以台東縣16.85%最高、花蓮縣占 16.5％居次。此外，由父母雙方共同約定，從父姓者比率為96.5％，從母姓者為3.4％，亦為歷年新高。

基於性別平等之精神，為使子女姓氏兼顧人民姓名權及父母對於姓氏的平等選擇權，民國96年5月23日及99年5月19日修正公布民法第1059條規定「父母於子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓。未約定或約定不成者，於戶政事務所抽籤決定之。」

請繼續往下閱讀...

內政部本月15日公布最新統計通報，今年1月至9月出生嬰兒計8萬1381人，從父姓者7萬6442人占93.9％，從母姓者4884人占6.0％為歷年新高，維持傳統姓名者僅54人。依縣市別觀察，從母姓的比率以台東縣16.8％最高，花蓮縣16.5％次之；傳統姓名則以台東縣占1.0％居首、花蓮縣占0.5％居次、南投縣及屏東縣占0.4％並列第3。

內政部指出，觀察民國109年至114年1月至9月出生嬰兒從姓情形，從父姓者比率自109年94.7％下降至114年1-9月93.9％，從母姓比率則自5.2％增加至6.0％，男、女嬰從姓結構相似。整體來看，我國雖仍以父系社會為主，惟從母姓比率呈緩增趨勢。

此外，依民法第1059條、戶籍法第49條及相關戶籍登記處理作業，姓氏決定方式可分為「雙方約定」、「一方決定」、「申請人抽籤決定」、「戶政事務所抽籤決定」及「依監護人之姓」等情形。

今年1月至9月，由父母雙方約定計有7萬9,175人占97.3％，其中從父姓比率仍高達96.5％，惟從母姓者3.4％為歷年最高，且從母姓比率呈逐年增加趨勢；由一方決定計2,037人占2.5％，其中從父姓者占0.8％，從母姓者則占99.0％；一方決定從母姓者，各年比率均逾9成8。

由申請人或戶政事務所抽籤決定，指父母約定不成（包含父母一方行方不明、雙方不往來或拒絕約定子女姓氏）或經催告仍不辦理登記者，本期計168人占0.2％。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法