為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    青年提早佈局職場 北市就服處攜手26家企業釋出1220職缺

    2025/11/22 10:13 記者孫唯容／台北報導
    台北市就業服務處將在11月28日下午1點至4點，於西門町西本願寺旁的樹心會館舉辦徵才活動，共邀集26家國際星級旅宿、大型餐飲與零售企業，釋出1220個工作機會。（北市勞動局提供）

    台北市就業服務處將在11月28日下午1點至4點，於西門町西本願寺旁的樹心會館舉辦徵才活動，共邀集26家國際星級旅宿、大型餐飲與零售企業，釋出1220個工作機會。（北市勞動局提供）

    提早佈局職場，台北市就業服務處將在11月28日下午1點至4點，於西門町西本願寺旁的樹心會館（萬華區中華路一段174-2號）舉辦「WIN WIN聯合徵才活動」，本次徵才共邀集26家國際星級旅宿、大型餐飲與零售企業，共釋出 1220個工作機會，提供寒假打工、長短期兼職及正職職缺。

    北市勞動局以AI教父黃仁勳的生命經驗舉例，他曾言「第一份工作從餐廳開始，學會謙卑、努力與善待他人。」因此本次活動主打旅宿與餐飲業，這些職場環境不僅入門門檻低、訓練完整，更能快速累積與人互動的經驗，培養溝通能力、團隊合作、時間管理與抗壓力等，同時，業者也能運用短期人力支援尾牙、春酒等旺季需求，達成企業與青年「WIN WIN」的雙贏局面，寒假期間打工的朋友，不僅可貼補生活開銷，還有機會在春節期間賺取雙倍薪資。

    勞動局說明，工作機會包含點心房、房務、餐飲外場、內場廚助、洗碗員 等工讀職缺，參與企業包含，寒舍餐飲（台北喜來登、艾美）、豪景、阿爾法（雞湯大叔）、米塔集團等。此外，也有長期兼職與彈性工時選項，如晶華、萬豪、W飯店（徵救生員）、六福萬怡、台北遠東香格里拉、君品（外語櫃檯接待員）、士林萬麗、北投老爺、福容、金色三麥、摩斯漢堡、COMEBUY、順億鮪魚專賣店、樂天皇朝等。

    活動現場同時開放多項正職徵才，包括餐飲店經理、中西餐廚師、餐飲領班、房務員、工程機電技術員、職安衛管理師、行銷人員等。其中，福容大飯店西餐主廚起薪6萬元，君品酒店宴會中廚薪資55000至57000元，北投老爺副主廚5萬元起薪，另享早班津貼及各項獎金制度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播