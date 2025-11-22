「小雪」節氣轉運秘訣！廖大乙：備二物入菜「來年不會空」

今天是24節氣中的小雪，民俗專家廖大乙建議民眾可多用芹菜與蔥入菜，達到健身又轉運目的。（廖大乙提供）

今天是24節氣中的小雪，是一年四季冬季的第二個節氣，民俗專家廖大乙表示，這個節氣代表宇宙萬事萬物能量的醞釀與轉化，建議民眾小雪過後可多準備分別象徵勤勞與聰明的芹菜與蔥入菜，讓自己來年勤勞又聰明，達到健身又轉運的目的。

廖大乙指出，小雪是代表一年的能量轉化期，如何在這個節氣轉運、補運，古時候有句俗諺：「小雪買芹買蔥，來年不會空」。因此，建議民眾小雪過後可多準備芹菜與蔥入菜，因為吃芹菜可降血壓、吃蔥則可抗感冒風寒，都是當季很好的蔬菜，且芹菜諧音有勤勞寓意，蔥諧音則象徵聰明，自古考生應考前到文昌帝君廟拜拜，都會準備這兩樣蔬菜當供品，就是希望讓自己勤勞又聰明，順利金榜題名。

請繼續往下閱讀...

廖大乙說，小雪這一天起，可把家中及辦公室所有門窗打開約15分鐘，讓氣場流通，並口唸「勤勤勤、聰聰聰，來年不會空！」及「好運來，歹運去！」3遍，藉此暗示提醒自己要勤勞努力工作，並配合吃一些辛辣食物，來清除體內的濁氣，達到補運、轉運的目的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法