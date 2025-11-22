為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「小雪」節氣轉運秘訣！廖大乙：備二物入菜「來年不會空」

    2025/11/22 09:43 記者張協昇／南投報導
    今天是24節氣中的小雪，民俗專家廖大乙建議民眾可多用芹菜與蔥入菜，達到健身又轉運目的。（廖大乙提供）

    今天是24節氣中的小雪，民俗專家廖大乙建議民眾可多用芹菜與蔥入菜，達到健身又轉運目的。（廖大乙提供）

    今天是24節氣中的小雪，是一年四季冬季的第二個節氣，民俗專家廖大乙表示，這個節氣代表宇宙萬事萬物能量的醞釀與轉化，建議民眾小雪過後可多準備分別象徵勤勞與聰明的芹菜與蔥入菜，讓自己來年勤勞又聰明，達到健身又轉運的目的。

    廖大乙指出，小雪是代表一年的能量轉化期，如何在這個節氣轉運、補運，古時候有句俗諺：「小雪買芹買蔥，來年不會空」。因此，建議民眾小雪過後可多準備芹菜與蔥入菜，因為吃芹菜可降血壓、吃蔥則可抗感冒風寒，都是當季很好的蔬菜，且芹菜諧音有勤勞寓意，蔥諧音則象徵聰明，自古考生應考前到文昌帝君廟拜拜，都會準備這兩樣蔬菜當供品，就是希望讓自己勤勞又聰明，順利金榜題名。

    廖大乙說，小雪這一天起，可把家中及辦公室所有門窗打開約15分鐘，讓氣場流通，並口唸「勤勤勤、聰聰聰，來年不會空！」及「好運來，歹運去！」3遍，藉此暗示提醒自己要勤勞努力工作，並配合吃一些辛辣食物，來清除體內的濁氣，達到補運、轉運的目的。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播