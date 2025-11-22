為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「公地放領」恢復！彰化人百年「與天爭地」血淚史曝光

    2025/11/22 09:58 記者顏宏駿／彰化報導
    老農鄭偉馨（右）感謝政府恢復公地放領政策。（記者顏宏駿攝）

    總統賴清德昨天宣佈將恢復「公地放領」政策，目前政府已準備就緒，彰化縣目前共有172人有資格申請，總面積為58公頃，全都集中在濁水溪北岸，位置相當集中。原來百年前，這裡是濁水溪氾濫的荒地，他們的祖先移入開墾，闢為良田，國民政府來台接收，曾經部分撥給榮民，如今他們終於可以合法擁有這片土地。

    彰化縣可合法申請公地放領共有58公頃，其中56公頃集中在濁水溪北岸，主要種植芭樂和稻米，它緊鄰濁水溪堤防，位於堤防外，因此不屬於河川地。

    地主之一的鄭偉馨，現已70多歲，他說，因為濁水溪氾濫，沿岸都是沒有價值的土地，祖先100多年前就佔地開墾，其中又不乏從苗栗、桃園移民的客家人。百年前他阿公就在這塊土地耕作，祖先是「一鋤頭、一畚箕」，把原本的砂礫田翻成目前的良田，百年來還經歷過草嶺潭堰塞潰堤水災和八七水災，田地被沖走，村民就想辦法填補，只因「有土地才能生存」。

    地主︰辛苦開墾百年 土地交給榮民

    他說，他們把劣地變良田，國民政府來台，把祖先耕種的土地收歸國有，他們迄今每年繳租金給政府，「耕田有其田」、「公地放領」是阿公、阿爸生前的夢想，但這個夢想永難實現，反而隔壁的榮光村住大批撤退來台的榮民弟兄，大家都有「戰士授田證」，早年政府為照顧榮民，把「公地放領」的福利送給榮民弟兄，反觀他們據地開墾百年，只能眼睜睜看著自己開墾的土地被政府交給榮民，心裡實在不平。

    他說，「公地放領」實施，他以後不用再繳租金（每年1公頃約8000元）給政府，農地屬於自己的，就可搭建設施，耕作時心理更踏實，要感謝賴總統的德政。

