長期投入海岸地方創生 高科大副校長謝淑玲獲海洋教育推手獎

高雄科技大學副校長謝淑玲（右）獲得「海洋教育推手獎」個人獎，由教育部次長張廖萬堅（左）頒獎表揚。（高科大提供）

教育部海洋教育中心昨（21）日在科學工藝博物館舉行第６屆「海洋教育推手獎」頒獎典禮，高雄科技大學副校長謝淑玲長期投入海岸地方創生實踐、創作漁村共榮等，獲得個人獎肯定。

謝淑玲現為高科大水產食品科學系特聘教授，專業研究除了水產食品、機能保健品之外，也長期投入海岸地方創生實踐。近年參與的跨校珊瑚研究計畫，深入剖析塑膠微粒對珊瑚結構的損害，發現塑膠微粒會改變珊瑚骨骼的晶體結構，威脅珊瑚生態系統，對塑膠如何污染海洋珊瑚提出關鍵見解，獲刊登於國際頂尖期刊《環境化學快報》。

謝淑玲也積極、務實地將學術融入社區，創造漁村共榮，暢通魚塭到餐桌的道路，也將海洋學術及研究知識落地推進社區與基礎教育當中，為學術、產業、社區搭建橋樑，帶動共享的成長新生，逾20年的教育生涯完整契合國家海洋教育發展的軌跡，成為今年個人獎得主，也是高科大繼2019年副校長俞克維、2021年現任水圈學院院長鄭安倉之後的第3位獲獎人。

高科大校長楊慶煜（左）對於副校長謝淑玲（右）等教育人員，以及公民營機關投身海洋教育、推廣海洋知識，深表欽佩。（高科大提供）

