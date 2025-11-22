為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    漫步在彩虹端！中捷烏日站天橋出現超夢幻「地景」驚豔路過民眾

    2025/11/22 09:53 記者蘇孟娟／台中報導
    中捷烏日站天橋出現超夢幻「地景」，讓旅客驚喜驚豔漫步在彩虹端。（中捷提供）

    中捷烏日站天橋出現超夢幻「地景」，讓旅客驚喜驚豔漫步在彩虹端。（中捷提供）

    漫步在彩虹端！台中捷運烏日站跨站天橋近日完成公共藝術，天橋兩側牆面以代表中捷綠線18個車站的主題色打造視覺廊道，多彩牆面公共藝術在陽光照射下，絢爛色彩投映在橋上地面形成「地上彩虹」，旅客行進其間有如「漫步在彩虹上」，超夢幻「地景」讓路過旅客驚喜加驚豔，新「移動美學」形成話題。

    中捷公司表示，這項設計是「公共藝術深耕計畫」的重要成果，將原本單純的通道變成充滿律動與光彩的「流動色彩軸線」，讓旅客移動間自然走進公共藝術，享受沉浸式的體驗。

    中捷公司日前攜手在地青年藝術團隊 「弈屹研造有限公司」與「OPEN Lab 放開建築實驗室」，將7種生活中常見手勢語言轉化為公共藝術，分別設置在綠線各站並延伸出每站的主題色系；此次藝術團隊以18個車站的主題色為創作基礎重新編排，再將手勢圖像以相近色組成的色群延伸在中捷烏日站天橋兩側牆面，為台中捷運車站空間注入創新視覺能量。

    中捷公司指出，原本在天橋兩側牆面打造的公共藝術，經陽光照射下，絢爛色彩投映在天橋地面，形成「地上彩虹」，旅客行進其間有如「漫步在彩虹上」，當旅客穿越「彩虹天橋」，在轉身或加快腳步時，眼前的色彩還會同步產生變化，讓旅客大感驚豔與驚喜。

    中捷公司董事長顏邦傑表示，每位走進作品的旅客，不再只是通勤者，而是融入公共藝術美好畫面的參與者，成為作品的一部分，此件公共藝術作品不僅是空間美化，更打造都市移動新風景，使捷運成為市民生活中的美學場域。

    中捷烏日站天橋出現超夢幻「地景」，陽光讓牆面公共藝術投映出「地上彩虹」。（中捷提供）

    中捷烏日站天橋出現超夢幻「地景」，陽光讓牆面公共藝術投映出「地上彩虹」。（中捷提供）

