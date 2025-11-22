檸檬一斤78元 屏東里港警分局出動無人機「護檸」

屏縣里港警方啟動護檸專案，暗夜巡園。（里港警分局提供）

檸檬是屏東縣重要農產品，種植面積約1900公頃，為全台第一大產區，其中九如鄉又有「檸檬的故鄉」之稱，入冬以來檸檬價格不斷上漲，由一台斤2、30元來到近期最高78元，為防制檸檬、農機具遭竊，屏縣里港警分局啟動為期1個月的「護檸專案」。

里港警分局表示，檸檬是農民重要收入來源，因此展開為期1個月的「護檸專案」，取其「護檸」諧音「護您」，宣示保護農民心血決心。首（21）日晚間舉行戶外勤教，集結警力12名、警車5部，針對10處重點栽植區域及工寮加強巡邏、守望，後續也將加強勤務作為，以區域聯巡、設置臨時巡邏箱增加巡邏班次、結合民力共同巡守，並運用無人機巡視偏僻農路、工寮，以發掘可疑人車。尤其無人機的運用，結合傳統巡邏方式達到點、線、面的全方位防護。

檸檬富含檸檬酸等有機酸、維生素C與纖維，有著「綠翡翠」之稱，里港分局轄區九如、鹽埔、高樹等鄉鎮均有大面積栽植，產量價格均穩定，且入冬以來價格更是居高不下，由於採摘方便且部分果園位於馬路旁載運方便，易為宵小所覬覦，里港警分局特別規劃為期1個月的護檸專案，除了協助巡守外，警方也提醒農民應強化監控、照明等防竊作為並提高警覺。

里港警分局長邱逸樵表示，守護農民辛苦的成果警方責無旁貸，為期1個月的護檸專案警方將落實各項勤務作為，並視執行情形及成效滾動檢討。後續也會針對轄內蜜棗、香蕉、芭樂、蓮霧等高經濟農產品盛產期適時調整護農勤務，讓農民都能安心豐收。

屏縣里港警方啟動護檸專案，針對重點栽植區域及工寮加強巡邏。（里港警分局提供）

「護檸專案」晚間舉行戶外勤教。（里港警分局提供）

「護檸專案」出動無人機空中巡邏。（里港警分局提供）

「護檸專案」出動無人機，結合傳統巡邏方式達到點、線、面的全方位防護。（里港警分局提供）

