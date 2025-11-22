為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    輻射冷卻苗栗清晨13.2度！下週東北季風逐日影響曝光

    2025/11/22 09:55 即時新聞／綜合報導
    氣象專家指出，因東北季風減弱，今日白天至下週一白天天氣回穩、氣溫回升，預估下週一晚間又有東北季風南下，北台氣溫下降、迎風面降雨機率提高，下週三東北季風雖會減弱但週四又會再增強，屆時氣溫會再下降。（資料照）

    氣象專家指出，因東北季風減弱，今日至下週一白天天氣回穩、氣溫回升，預估下週一晚間又有東北季風南下，北台氣溫下降、迎風面降雨機率提高，下週三東北季風雖會減弱但週四又會再增強，屆時氣溫會再下降。另外下週在南海還有熱帶擾動發展，不過預估對台天氣無影響。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨冷空氣續減弱，但苗栗以南有輻射冷卻，苗栗三灣低溫下探到13.2度，南投中寮也只有13.5度，各地區平地的最低氣溫約在14至18度。預估今日迎風面有較多低雲，伴隨弱降水回波，東北部局部降雨，背風面晴時多雲。

    吳德榮表示，今日北台氣溫略升、仍偏涼，中南部白天舒適、早晚涼，北部高溫回升到25度，中南部高溫上看28至30度。根據最新模式模擬顯示，明日至下週一白天各地晴時多雲，氣溫續回升，白天微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。

    吳德榮提醒，下週一晚起「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。下週二下午起「東北季風」轉乾，下週三「東北季風」減弱，各地持續晴朗，氣溫略回升、早晚涼。下週四「東北季風」再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。下週五「東北季風」再轉乾，各地轉晴朗，早晚氣溫低，日夜溫差大。

    最新各國模式模擬顯示，下週南海還有熱帶擾動發展，朝越南前進，對台無影響。

