「阿嬤我們來玩遊戲」！ 捷警靠童心對話喚醒婦人記憶

現場處理的捷警警員洪振泰、潘品臣與老婦和其家人。（記者劉慶侯翻攝）

一名7旬婦人在捷運府中站走失，獨自在大廳徘徊，台北捷運警察隊獲報趕赴現場，但對方僅能表達自己的名字，無法提供其他身分資訊，捷警靈機一動，以玩遊戲的方式卸下婦人心防，成功引導婦人回想起電話號碼，順利聯繫上家屬，協助返家。

台北捷運警察隊第四分隊員警潘品臣、洪振泰擔服巡邏勤務時，接獲通報捷運府中站有婦人迷途，經了解，婦人當天獨自從住家板橋區外出買菜後，疑似迷失方向，獨自徘徊至捷運府中站。

請繼續往下閱讀...

捷警到場後，發現婦人神情恍惚、語句混亂，除了自己的名字外，其餘身分訊息皆無法回答，捷警檢視隨身物品，也未找到手機、證件或任何可辨識身分的名牌。

最後捷警靈機一動，以較輕鬆的方式向老婦提議：「阿嬤我們來玩遊戲」，背出一組電話號碼，就買飲料當獎品給妳。老婦聽後露出放鬆的神情，緩緩說出一串記憶猶存的號碼。

捷警隨後撥打電話後順利聯繫到婦人孫子，進而聯繫到她兒子前往府中站將婦人接回。兒子到場後，看到母親安然無恙頻向警方致謝，十分感謝捷警耐心與機智。

捷警也提醒家屬可為其準備防走失相關物品，如識別手環、防走失名牌等，讓長者外出時能隨身佩戴，一旦走失，他人可立即識別身分並通知家屬。

捷運警察隊表示，隨著台灣步入高齡化社會，失智與走失事件更可能成為日常面臨的社會課題，呼籲家屬應提高警覺，及早為長者做好安全準備，並留意其外出狀況。若不慎走失時，請立即向站務、保全人員或捷運警察反映，或撥打110請求協助。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法