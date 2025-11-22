捕獸夾散落山區危害動物 新北議員籲跟民團合作搜查

陳世軒認為，動保處日前提出「源頭管制」措施，包括張貼告示牌等，效果有限。（陳世軒提供）

山區捕獸夾造成動物斷肢狀況屢見不鮮，新北市議員陳世軒表示，設置捕獸夾或山豬吊應屬違法，在電商上直接購買捕獸夾竟無違法，如此將持續陷入動物受傷、動物保護防疫處用大量醫療資源救治的困境，呼籲市府加強查緝，且不可被動等待民眾通報，應跟在地民團合作，由熟悉當地者引路搜查非法設置捕獸夾。

市長侯友宜說，責成農業局加強實體、電商查察，也認為與民間合作是很好的想法。

陳世軒指出，汐止山區近期有民眾拍到流浪狗左腳被夾斷、骨頭外露情況，民眾也說山區可見密集捕獸夾，依照「野生動物保育法」，此應是違法行為，但市府實際開罰量卻少之又少，山區獸鋏呈現「清不完、罰不動」，無法嚇阻違法者囂張行徑，儘管動保處日前提出「源頭管制」措施，張貼告示牌、發文給電商平台與商店查訪，但仍是治標不治本。

陳世軒說，許多被救援貓狗有許多都因誤中捕獸夾而截肢，目前捕獸夾、山豬吊仍散落在各山區，恐讓保育類野生動物與流浪動物持續受害，新北幅員遼闊，不能被動等待通報，理解動保人力有限，建議農業局訂定「山區捕獸夾清除行動計畫」，包括清除頻率、專責人力、合作民間團體名單，結合志工與動保團體力量主動出擊。

農業局長諶錫輝回應，2021年至今年有關捕獸夾、山豬吊、獸籠等案共開罰10件，電商部分現行法規並無限制、開罰規定，動保處僅能採勸導。

市長侯友宜表示，會請農業局加強電商、實體店面的捕獸夾查察、嚴格取締，也認同陳世軒的建議，認為與民間團體合作，就會很快有成效。

