民代集結民力催生！ 首屆左岸竹東櫻花馬明年3/1誕生

每年櫻花季，新竹縣竹東鎮頭前溪畔的河濱生態公園，是不容錯過的親民賞櫻景點。資料照。（記者廖雪茹攝）

每年櫻花季，新竹縣竹東鎮頭前溪畔的河濱生態公園，是不容錯過的親民賞櫻景點，在縣議員楊昌德的催生及在地業者的熱心贊助下，明年3月1日將誕生第一場左岸竹東櫻花馬拉松，從4K到全馬共分4組，跑友可沿著櫻花大道奔跑，全程平路，路跑前晩（2月28日）還有選手之夜，活動上線兩天就吸引近500人報名。

主辦單位新竹縣竹東鎮火車站形象商圈發展協會理事長楊庭珊表示，竹東鎮已躍升為全國第一大鎮，每一個偉大的城市都有一個代表性的馬拉松。新竹有許多的路跑跑團，但新竹的賽事場次卻是全國倒數，竹東有河濱公園這麼好的場地，每年櫻花季綿延的花潮，在楊昌德議員的協助下，啟動竹東第一場馬拉松的計畫，並以推展竹東觀光、農特展及商圈為第一目標。

竹東河濱公園植有2000多株櫻花樹，沿著台68快速道路橋下構成「櫻花大道」，每年春天八重櫻、山櫻、吉野櫻等各色櫻花陸續綻放。

楊昌德表示，2026左岸竹東櫻花馬拉松結合頭前溪河濱公園地理優勢規劃，經多次場勘規劃一條接近平路的半馬路線，並採跑兩圈方式來滿足全馬族群。路線特色除有綿延6到8公里長的櫻花林，且毗鄰水岸、客家庄、落雨松，還可體驗一邊是緩慢的內灣線鐵路一邊是快速道路，平緩又安全。

活動分為42K全馬組、21K半馬組、10K挑戰組、4K櫻花休閒組等4個組別。18日上線之後，短短兩天已有近500人報名，目前再開放第二波報名約800人。

楊昌德說，賽事可說是集竹東地方之力，全由民間贊助，完賽禮有i99咖啡贊助的加濕器、新竹10大伴手禮之阿金姊的梅子醬或橘醬輕巧瓶1罐，以及竹東火車站商圈消費券100元。新竹縣民報名費8折，還加碼各組新竹最強跑者。路跑前晚在竹東車站旁的「幾散竹東」還有選手之夜，邀請所有選手免費參加。

2026左岸竹東櫻花馬拉松宣傳海報。（主辦單位提供）

在新竹縣議員楊昌德的催生及在地業者的熱心贊助下，明年3月1日將誕生第一場左岸竹東櫻花馬拉松。（記者廖雪茹攝）

