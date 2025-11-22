為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東國際移民節「新臺祭」為期3週 今起勝利星村登場

    2025/11/22 08:08 記者羅欣貞／屏東報導
    2025屏東國際移民節「新臺祭」22日啟動，其中「新臺聚」串連勝利星村10間店家，以十個故事呈現新住民在屏東的真實。（屏東縣政府提供）

    2025屏東國際移民節「新臺祭」22日啟動，其中「新臺聚」串連勝利星村10間店家，以十個故事呈現新住民在屏東的真實。（屏東縣政府提供）

    2025屏東國際移民節活動「新臺祭」今天（22日）至12月14日在勝利星村登場，為期3週的系列活動以講座、市集、串聯展覽等多元形式，將新住民文化帶進城市街角，打造南台灣最具特色的多元文化節慶。

    系列活動中的「新臺聚」微型展覽今起展至12月14日，串連勝利星村10間店家，包括屏感覺所、好運水水•和服のぞみ屋、伊斯坦堡選物店、繫‧本屋、想家的家川菜館、小食糖 sugarbistro、永勝5號、肆·我 MOI.Lab、SUSURU漱漱麓、艸魚禾堂複合式藝文中心，以「從這裡開始的家」為主題，展出10個主題故事，呈現新住民在屏東的真實生活；活動期間於上述店家，集滿10個印章，可兌換贈品，數量有限，送完為止。

    首場「新臺客大講堂」今（22）日邀請曾擔任國慶典禮主持人的新住民代表阮秋姮，12月7日邀請日本籍的自媒體創作者Mana，分享他們在台灣的觀察與成長經驗。從語言學習到跨文化理解，兩位講者以真實故事帶出「從他鄉到家鄉」的生命歷程，帶來溫柔而深刻的對話。

    此外，活動於今天（11月22日）、12月5日、12月7日推出多場異國文化工作坊，包括手作料理課、中東舞蹈體驗到劇本讀劇，邀請民眾親手感受世界文化的風味。12月7日在星星廣場登場的「新臺風市集」，匯聚來自南台灣的新住民與在地攤主，從異國美食到手作創作，展現屏東的開放與創意。

    屏東縣政府指出，今年國際移民節活動擴大規模，首次突破過往單一活動形式，將移民節拉長至3週，讓民眾更貼近新住民文化的故事與脈動，報名資訊可洽「屏東縣政府社會處」臉書粉絲專頁。

    「新臺聚」微型展覽店家，帶領遊客從生活中認識「家的樣貌」，了解新住民的文化特色。（屏東縣政府提供）

    「新臺聚」微型展覽店家，帶領遊客從生活中認識「家的樣貌」，了解新住民的文化特色。（屏東縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播