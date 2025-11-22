梨山圓環公共藝術下月完工 新地標搶先曝光

梨山圓環設置櫻花鉤吻鮭裝置藝術。（記者張軒哲攝）

政府積極推動「去蔣化」政策，台中梨山賓館前的蔣中正銅像矗立近50年，於9月10日下午遷移至梨山文物陳列館保存，圓環設置結合台灣櫻花鉤吻鮭的書法裝置藝術已接近完工階段，近日主體櫻花鉤吻鮭已設置完成，預計12月中旬全面完工，隨後配合山谷燈光節亮相。

參山國家公園管理處長曹忠猷表示，原本銅像後方的國旗，往圓環區後方挪移，銅像的位置由書法大師作品結合台灣櫻花鉤吻鮭而成的裝置藝術，成為梨山新地標。

請繼續往下閱讀...

梨山地區今年因圓環公共藝術工程，山谷燈光節延後點燈，將在12月21日冬至當天，點亮梨山賓館前兩棵28公尺高的雪松，化身「雲端上的耶誕樹」，冰柱燈與流星燈管妝點，搭配聲光展演效果，打造高山夜色中最亮眼的焦點。點燈活動將邀請李芷婷、阿布絲、肉克媽媽及MIX山羊樂團等演出，梨山光環境燈區則自12月21日至明年1月25日止，遊客賞楓、賞燈、品嘗蜜蘋果、梨山甜柿正是時候。

梨山圓環設置櫻花鉤吻鮭裝置藝術，主體已設置完成。（記者張軒哲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法