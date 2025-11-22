北市不動產仲介幸福家園公益路跑週日登場 分時段管制措施看這裡

不動產仲介幸福家園公益路跑週日登場。（記者劉慶侯翻攝）

台北市不動產仲介同業經紀商業同業公會、創意實踐家企業公司及台灣路跑運動協會，訂於11月23日（星期日），在凱達格蘭大道等道路辦理「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，為維護交通秩序與活動安全，相關道路自今日早上起陸續進行管制，籲請民眾注意。

北市警察局表示，將實施交通管制，禁止車輛通行，管制路段及時間為：

請繼續往下閱讀...

一、22日8時至17時：管制凱達格蘭大道（重慶南路至懷寧街）東西向外側各3線車道；於17時至23時管制全線車道。

二、22日23時至23日12時：管制凱達格蘭大道（重慶南路至公園路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街）全線車道。

三、22日23時至23日9時：管制凱達格蘭大道（公園路至中山南路）全線車道。

四、23日管制路段及時間：

（一）凱達格蘭大道（懷寧街至公園路）：0時至12時管制全線車道；12時至16時管制東西向外側各3線車道。

（二）凱達格蘭大道（公園路至中山南路）：0時至9時管制全線車道。

（三）懷寧街（寶慶路至貴陽街）：0時至12時管制全線車道。

（四）公園路（貴陽街至襄陽路）：5時30分至7時30分管制全線車道。

（五）中山南路（景福門圓環路段）：5時30分至8時管制北往南車道。另南往北車流，管制於景福門右轉信義路直行。

（六）仁愛路（中山南路至金山南路）：5時30分至8時管制中央4線車道（含公車專用道）；5時40分至7時管制北側慢車道。

（七）金山南路（濟南路至仁愛路）：5時30分至8時管制南往北內側2線車道及北往南內側2線車道。

（八）新生高架道路（通河街至濟南路）：4時30分至8時管制新生高架道路雙向車道。

北市警交通大隊表示，活動期間，請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，規劃改道動線為：

一、「凱達格蘭大道東西向車流」請改道行駛貴陽街或愛國西路。

二、「仁愛路東往西方向車流」請改道行駛仁愛路南側慢車道、愛國東路或忠孝東路。

三、「欲穿越仁愛路及景福門圓環之南、北向車流」請改道行駛金山南路（南往北）、重慶南路。

四、「原新生高架道車流」請改道行駛新生北路、中山北路。

活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用北市公共運輸處網站http://pto.gov.taipei查詢相關資訊。

不動產仲介幸福家園公益路跑週日登場。（記者劉慶侯翻攝）

不動產仲介幸福家園公益路跑週日登場。（記者劉慶侯翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法