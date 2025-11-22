為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    從大樓到野鳥的生命線...... 建築也能救鳥命？專家這麼看

    2025/11/22 07:34 記者洪瑞琴／台南報導
    台南東南地政所將鳥類「窗殺」事件列入改善重點，值得肯定。（記者洪瑞琴攝）

    台南東南地政所將鳥類「窗殺」事件列入改善重點，值得肯定。（記者洪瑞琴攝）

    福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷指出，全球每年有數十億隻野鳥死於「窗殺」，這與建築物的數量及設計息息相關。她肯定南市東南地政所此次在防震改善工程中，主動將「減少鳥類窗殺」納入規劃，直呼「值得全國公部門與企業大樓共同效法」。

    黃蜀婷說，「窗殺」指的是鳥類撞上建築玻璃而受傷或死亡的現象。因為鳥類無法辨識透明或反射的玻璃，把它誤認為可飛行的路徑。白天時，玻璃會反射天空、樹木或水面；夜晚時，建築燈光又會吸引夜行性候鳥靠近，讓撞擊風險大幅提高。大片玻璃帷幕、角窗、玻璃走廊、透明穿透式建築，加上玻璃前種植植栽，都是常見的高風險場景。

    此外，部分具領域性的鳥類甚至會攻擊玻璃中的「自己」倒影，誤以為是入侵者；而在遷徙季節（尤其春、秋），幼鳥缺乏經驗，加上鳥類密度提高，更容易發生撞擊事故。

    針對防治方式，黃蜀婷建議，可在玻璃上貼上防鳥網點、格狀線條或圖案，「圖樣間距不能超過5公分」最關鍵，才能讓鳥類辨識到實體障礙。也能改採陶瓷絲印（fritted glass）、壓印玻璃或霧面玻璃，減少反光問題。若是新建或整建工程，則可從建築設計著手，減少大片透明玻璃，選用低反光或具遮蔽圖樣的玻璃材質。

    此外，她提醒，窗前儘量不要種植吸引鳥類的植栽；夜間則可關閉不必要的燈光、使用遮光設備，或以感應式照明取代固定亮燈，尤其是在候鳥遷徙季節與高樓建築，更是重要。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播